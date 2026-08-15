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Ramona, fabrica de recorduri care deranjează atletismul mondial

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Într-un orășel din Oklahoma s-a născut în ultimii ani unul dintre cele mai ciudate fenomene ale atletismului mondial. Ramona a devenit locul în care cei mai buni aruncători de disc ai planetei vin special pentru a profita de condițiile aproape perfecte oferite de vânt. Rezultatele sunt atât de spectaculoase încât World Athletics a decis să intervină.

Mykolas Alekna a avut rezultate spectaculoase la Ramona (FOTO: Profimedia)
Mykolas Alekna a avut rezultate spectaculoase la Ramona (FOTO: Profimedia)

Complexul, supranumit „Throw Town”, a fost creat de un pasionat al aruncărilor și atrage în fiecare primăvară elita mondială. Secretul nu este vreo tehnologie revoluționară, ci geografia: o câmpie peste care vântul bate constant cu 45-55 km/h, din direcția ideală pentru ca discul să fie purtat mai departe. Există chiar cuști orientate diferit pentru dreptaci și stângaci. 

Recorduri incredibile și diferențe de cinci metri

Efectele sunt spectaculoase. Recordul mondial masculin a fost doborât de două ori aici, ultima dată în 2025, când lituanianul Mykolas Alekna a aruncat 75,56 metri. Tot la Ramona, americanca Valarie Sion, fosta Allman, a ajuns la 73,52 m, cea mai bună performanță mondială din 1989 încoace.

Francezul Lolassonn Djouhan sintetizează perfect fenomenul: potrivit calculelor sale, aproximativ 90% dintre performanțele masculine care asigură calificarea la marile campionate sunt realizate la Ramona, iar în alte condiții aceiași sportivi aruncă în jur de cinci metri mai puțin. El însuși observă că, dacă ar fi luate în calcul doar concursurile din afara Oklahoma, ar fi al șaselea în lume cu 67,52 m, nu al 20-lea în ierarhia care include rezultatele de la Ramona.

Locul a avut însă și efecte pozitive. Veterana franceză Mélina Robert-Michon, vicecampioană olimpică în 2016, spune că experiența de la Ramona i-a redat plăcerea de a arunca după dezamăgirea de la Jocurile Olimpice de la Paris. Prezența alături de cei mai buni specialiști ai lumii i-a reaprins dorința de a continua încă două sezoane.

World Altheltics schimbă regulile

Avalanșa de rezultate a determinat însă World Athletics să reacționeze. În regulamentul de calificare pentru Mondialele din 2027 a apărut o prevedere potrivit căreia performanțele care contează drept barem direct la disc trebuie realizate într-o arenă tradițională de atletism, exceptând cazurile pentru care există o derogare acordată în avans.

Rezultatele de la Ramona vor continua să conteze în clasamentul mondial, dar, fără o autorizație specială, nu vor mai putea asigura automat îndeplinirea baremului de calificare.

Robert-Michon contestă măsura și amintește că locuri favorizate de vânt au existat dintotdeauna. Pentru World Athletics însă, problema este alta: când condițiile unui singur loc ajung să schimbe radical ierarhiile mondiale, Ramona nu mai este doar paradisul aruncătorilor de disc, ci și o problemă de regulament.

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