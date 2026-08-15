Explozii puternice au fost auzite, sâmbătă dimineață, în orașul rus Samara, unde localnicii au raportat și izbucnirea unui incendiu. Potrivit unor surse OSINT citate de presa ucraineană, în zonă ar fi avut loc un atac cu rachete de croazieră ucrainene FP-5 „Flamingo”.

Inițial, analiștii OSINT au indicat drept posibilă țintă fabrica Aviatek, despre care sursele deschise arată că produce echipamente pentru aviație, rachete antiaeriene ghidate și componente pentru rachetele rusești Kh-101 și Kh-59.

Ulterior, alte surse OSINT au susținut că ținta ar putea fi, de fapt, compania TsSKB-Progress, una dintre întreprinderile importante ale Rusiei în domeniul rachetelor și al industriei spațiale.

Imaginile distribuite pe rețelele sociale arată o zonă cuprinsă de flăcări după explozii. Deocamdată, nu există informații confirmate privind eventuale victime.

Atacul nu a fost confirmat oficial de autoritățile ruse, iar informațiile privind ținta și tipul armamentului folosit nu au putut fi verificate independent.