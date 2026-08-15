 Un ciclist de 19 ani și-a pierdut viața în Turul Portugaliei | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 15 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Un ciclist de 19 ani și-a pierdut viața în Turul Portugaliei

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Component al NSN Development Team, Finlay Tarling a decedat în urma unui accident suferit în timpul etapei a opta a Turului Portugaliei. Anunțul a fost făcut de organizatorii întrecerii.

image

S-au confirmat astfel cele mai negre temeri ale participanților. Într-un comunicat publicat pe Instagram, „organizatorii celei de-a 87-a ediții a Turului Portugaliei au anunțat cu profundă tristețe decesul rutierului britanic Finlay Tarling, de la echipa NSN Development, în urma unui accident grav produs în timpul etapei a 8-a, desfășurată între Melgaço și Fafe”.

Etapa a fost neutralizată (nu a mai contat timpul), iar ceremonia de premiere nu s-a mai desfășurat, „din respect și în semn de doliu”. Potrivit cotidianului portughez „A Bola*, ciclistul în vârstă de 19 ani a fost lovit de un vehicul care circula din sens opus și care nu făcea parte din coloana oficială a Turului Portugaliei. Întrecerea a fost oprită la ora 16.50, în timp ce plutonul se afla la aproximativ douăzeci de kilometri de linia de sosire.

Tarling era un specialist în proba de contratimp care fusese inclus anul trecut în echipa NSN. Născut în Țara Galilor în 2006, Finlay era fratele lui Joshua (22 de ani), ciclist la echipa Netcompany-Ineos și campion european la contratimp în 2023. Mezinul familiei Tarling obținuse rezultate promițătoare, inclusiv clasări fruntașe în Turul Rwandei și un loc 3 în proba de contratimp pentru categoria sub 23 de ani la Campionatele Marii Britanii. „Cu inima îndurerată anunţăm astăzi decesul lui Finlay Tarling în cadrul cursei Volta a Portugal”, a precizat echipa sa. „Fin era un membru foarte îndrăgit al echipei noastre, dar, mai presus de toate, era un fiu, un frate şi un prieten pentru foarte mulţi oameni. Ne va lipsi nespus de mult.”

Un comunicat a fost emis și de cei care supervizează „Volta a Portugal”: „În aceste momente de profundă consternare, organizatorii Turului Portugaliei și Federația Portugheză de Ciclism transmit sincere condoleanțe familiei lui Finlay Tarling, colegilor săi de echipă, echipei NSN Development, precum și tuturor prietenilor și celor apropiați. Organizatorii vor furniza informații suplimentare imediat ce circumstanțele o vor permite.”

Preşedintele portughez Antonio Jose Seguro a transmis condoleanţe, afirmând că moartea lui Tarling „a cufundat plutonul, competiţia şi ţara gazdă în doliu”.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum a pregătit Rusia „trupe de șoc” care să creeze haos în Rep. Moldova: Un plan pus la cale din „Silicon Valley”-ul Kremlinului
digi24.ro
image
Fost primar al Iașiului, prins în Italia după ce a fost condamnat la peste 19 ani de închisoare pentru viol, adus în țară
stirileprotv.ro
image
Bolojan a fost huiduit la Constanța de Ziua Marinei: “N-ai tu treabă cu marina. Aplaudați marinarii, Bolojan acasă!”
gandul.ro
image
Prea mult STRES? De ce ai nevoie de o pauză chiar azi
mediafax.ro
image
Aymen Boutoutaou, toate detaliile despre adaptarea la FCSB. „Așteptăm să identificăm mijlocașii”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Detaliile care i-au determinat pe judecători să-i respingă lui Kostas Passaris cererea de liberare condiționată. „Fiara din Balcani” a muncit doar două luni în ultimii 25 de ani
libertatea.ro
image
Premierul Peter Magyar suspectează Rusia că a sabotat „acordul secolului”. „Niște depozite și două gropi mari de beton”
digi24.ro
image
Trebuia să fie urmașul lui Hagi, dar a jucat 7 ani cu genunchii distruși: „Abia mai merg!”.Discuția ireală cu Lucescu: „Dă-ți pantalonii jos!”
gsp.ro
image
După mai bine de 4 ani de război, Aryna Sabalenka a găsit soluția. Cum i-a numit pe ucraineni
digisport.ro
image
Gwyneth Paltrow, imagine rară alături de fiica sa, Apple Martin. Cum s-au fotografiat cele două
click.ro
image
Ce sunt „pietrele foametei” care au ieșit la suprafață din râurile secate și de ce scrie pe ele „dacă mă vezi, plângi”
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
O familie cu 3 copii, captivă în mașina cuprinsă de flăcări după un accident. Oamenii au stat să privească
observatornews.ro
image
650 lei amendă pentru toți pietonii din România care fac acest lucru în timp ce traversează strada, pe zebră. Mulți consideră că este un gest normal, dar legea spune altceva
cancan.ro
image
Suma uriașă reținută drept CASS pensionarilor cu pensia între 4.000 și 5.000 lei. Cum ar putea recupera banii?
newsweek.ro
image
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
prosport.ro
image
Când nu pierzi prima zi de concediu medical. CNAS explică excepțiile și dă exemplul angajatului care se îmbolnăvește în weekend
playtech.ro
image
U Craiova, totul pentru Europa! Decizia luată de Mihai Rotaru pentru meciul cu Oțelul care-l costă o mică avere. Exclusiv
fanatik.ro
image
Românii care au salvat toată țara după criza generată de închiderea centralei nucleare de la Cernavodă. Lecția pe care trebuie să o învețe decidenții
ziare.com
image
Ce simbolizează cele 3 cuvinte scrise de marele David Popovici în franceză, după de a stabilit un record ISTORIC la Paris
digisport.ro
image
A murit mama Ancăi Alexandrescu. Prezentatoarea TV trece prin clipe extrem de grele
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
O nouă BOMBĂ despre pensionarul SRI și ANNA. Blestemul amantei a funcționat...
romaniatv.net
image
Se spune sau nu „La mulți ani!” astăzi, de Sfânta Maria? Diferența dintre Sf. Maria Mare și Mică
mediaflux.ro
image
Anamaria a aflat decizia: ce se întâmplă cu cele 50 de milioane de dolari. A făcut show în sala de judecată
gsp.ro
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat
actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești”
actualitate.net
image
Radu Andrei Tudor, despre relația cu fiul său: „Avem micile noastre complicități..."
click.ro
image
Tradiții și superstiții de Adormirea Maicii Domnului. Ce nu trebuie să faci pe 15 august
click.ro
image
Cât a plătit un român pentru 4 nopți în Costinești, lângă Nibiru. Detaliul care a atras atenția internauților
click.ro
Regina lui George al IV lea, Caroline, anterioara Prințesă Caroline Amelia Elisabeta, 1768 1821, fiica lui Carol, Duce de Brunswick Wolfenbüttel, Profimedia 1016677220 jpg
Prințesa scandaloasă și adulteră savura bărbații cu sângele fierbinte! L-a înșelat pe marele Prinț de Wales și viitor rege cu un servitor italian
okmagazine.ro
Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe foto Profimedia jpg
„Știa să-și folosească limba...” Aventura de-o noapte a celor mai mari sex simboluri a dat foc Vechiului Hollywood
okmagazine.ro
carciuma mandravala berceni jpg
Povestea unui cartier bucureștean – Berceni: un sat, un amor, o armată
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Laura Cosoi, imagini emoționante la aproape două săptămâni după naștere. Cum a fost surprins soțul ei
image
Radu Andrei Tudor, despre relația cu fiul său: „Avem micile noastre complicități..."

OK! Magazine

image
Prințesa scandaloasă și adulteră savura bărbații cu sângele fierbinte! L-a înșelat pe marele Prinț de Wales și viitor rege cu un servitor italian