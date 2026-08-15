Un ciclist de 19 ani și-a pierdut viața în Turul Portugaliei

Component al NSN Development Team, Finlay Tarling a decedat în urma unui accident suferit în timpul etapei a opta a Turului Portugaliei. Anunțul a fost făcut de organizatorii întrecerii.

S-au confirmat astfel cele mai negre temeri ale participanților. Într-un comunicat publicat pe Instagram, „organizatorii celei de-a 87-a ediții a Turului Portugaliei au anunțat cu profundă tristețe decesul rutierului britanic Finlay Tarling, de la echipa NSN Development, în urma unui accident grav produs în timpul etapei a 8-a, desfășurată între Melgaço și Fafe”.

Etapa a fost neutralizată (nu a mai contat timpul), iar ceremonia de premiere nu s-a mai desfășurat, „din respect și în semn de doliu”. Potrivit cotidianului portughez „A Bola*, ciclistul în vârstă de 19 ani a fost lovit de un vehicul care circula din sens opus și care nu făcea parte din coloana oficială a Turului Portugaliei. Întrecerea a fost oprită la ora 16.50, în timp ce plutonul se afla la aproximativ douăzeci de kilometri de linia de sosire.

Tarling era un specialist în proba de contratimp care fusese inclus anul trecut în echipa NSN. Născut în Țara Galilor în 2006, Finlay era fratele lui Joshua (22 de ani), ciclist la echipa Netcompany-Ineos și campion european la contratimp în 2023. Mezinul familiei Tarling obținuse rezultate promițătoare, inclusiv clasări fruntașe în Turul Rwandei și un loc 3 în proba de contratimp pentru categoria sub 23 de ani la Campionatele Marii Britanii. „Cu inima îndurerată anunţăm astăzi decesul lui Finlay Tarling în cadrul cursei Volta a Portugal”, a precizat echipa sa. „Fin era un membru foarte îndrăgit al echipei noastre, dar, mai presus de toate, era un fiu, un frate şi un prieten pentru foarte mulţi oameni. Ne va lipsi nespus de mult.”

Un comunicat a fost emis și de cei care supervizează „Volta a Portugal”: „În aceste momente de profundă consternare, organizatorii Turului Portugaliei și Federația Portugheză de Ciclism transmit sincere condoleanțe familiei lui Finlay Tarling, colegilor săi de echipă, echipei NSN Development, precum și tuturor prietenilor și celor apropiați. Organizatorii vor furniza informații suplimentare imediat ce circumstanțele o vor permite.”

Preşedintele portughez Antonio Jose Seguro a transmis condoleanţe, afirmând că moartea lui Tarling „a cufundat plutonul, competiţia şi ţara gazdă în doliu”.