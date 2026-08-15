Prima seară a Buzău International Arts Festival 2026 a transformat, vineri, 14 august, Parcul Crâng într-o adevărată scenă în aer liber. Câteva mii de spectatori au venit să urmărească spectacole de artă stradală, jonglerii pe catalige, acrobații cu foc și o paradă de personaje.

Un jongler pe catalige, îmbrăcat într-un costum colorat, a trecut printre spectatori, în timp ce un acrobat a susținut un număr cu torțe aprinse în apropierea obeliscului. Seara s-a încheiat cu o paradă de personaje în costume, care a traversat aleile parcului, însoțită de copii și adulți.

Accesul la evenimente a fost liber, iar zona centrală a Parcului Crâng s-a umplut de oameni veniți să ia parte la debutul festivalului.

Festivalul continuă în acest weekend

Sâmbătă, 15 august, BIAF continuă în Parcul Crâng cu o nouă seară de artă stradală, urmată de concertul Alexandra Căpitănescu & Band.

Duminică, 16 august, programul se mută la Centrul Muzeal „I.C. Brătianu”, unde sunt programate concerte susținute de Umbra, Toulouse Lautrec și Implant pentru Refuz. Și aceste evenimente au intrare liberă.

Ajuns la cea de-a VI-a ediție, Buzău International Arts Festival se desfășoară până pe 11 septembrie și include peste 100 de evenimente de film, teatru independent, muzică, expoziții, fotografie, literatură, ateliere și programe pentru copii.w

Printre invitații speciali ai acestei ediții se numără actorul italian Riccardo Scamarcio, care va fi prezent la Buzău pe 27 august, actorul George Mihăiță, invitatul român de onoare al festivalului, și criticul de film Irina Margareta Nistor.