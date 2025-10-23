Video Un britanic „neexperimentat” s-a înecat după ce placa de surf s-a rupt în timpul furtunii. Prietenul său a murit încercând să-l salveze

Un cetățean britanic „neexperimentat”, de 36 de ani, s-a înecat după ce placa sa s-a rupt în timpul unei furtuni, în statul australian Victoria. Prietenul său, în vârstă de 43 de ani, a murit încercând să-l salveze.

Poliția a fost chemată pe plaja Frankston, la aproximativ 45 km sud-est de Melbourne, miercuri după-amiază, după ce au fost primite informații că doi bărbați se află în pericol în apă, scrie BBC.

Un elicopter al poliției a ajuns în aproximativ 15 minute, iar cei doi bărbați au fost ridicați din apă și aduși la mal, însă niciunul nu a putut fi resuscitat. Ofițerul care i-a recuperat a fost tratat la spital după ce a înghițit apă, fiind ulterior externat.

Niciunul dintre cei doi bărbați nu a fost identificat oficial, întrucât poliția nu a reușit încă să anunțe familiile. Pentru fiecare dintre ei va fi întocmit un raport pentru medicul legist.

Poliția a declarat că a avertizat publicul miercuri, 22 octombrie, să nu intre în apă din cauza vânturilor puternice, statul confruntându-se cu rafale de până la 130 km/h.

Detectivul Melissa Nixon a spus că surferul, în vârstă de 36 de ani, avea „experiență minimă” și „se pare că abia învăța să facă surf”.

„Condițiile meteo de ieri erau, în mod evident, nepotrivite pentru a intra în apă la surf, fie că ești experimentat sau nu”, a declarat ea.

Celălalt bărbat, în vârstă de 43 de ani, a văzut că prietenul său era în dificultate și se lupta cu valurile după ce placa de surf s-a rupt.

„A sărit efectiv în apă ca să-l ajute, însă condițiile erau atât de periculoase încât, din păcate, a cedat și el în fața valurilor și a curenților”, a spus Nixon.

Ea a descris scenele de recuperare a celor doi bărbați din apă drept tulburătoare și a afirmat că cele două decese ar fi putut fi prevenite. Nixon i-a îndemnat pe oameni să evite surf-ul sau înotul în condiții meteorologice periculoase.