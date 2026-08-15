Albanez dat în urmărire internațională, prins la Calafat. Este acuzat de crimă și trafic de droguri

Un bărbat de 48 de ani, cetățean albanez, dat în urmărire internațională după ce a împușcat mortal un alt cetățean albanez, a fost prins de polițiști în apropierea punctului de trecere Calafat-Vidin. Bărbatul s-a prezentat oamenilor legii sub o identitate falsă.

Polițiștii din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj l-au depistat în zona stației de taxare Calafat-Vidin și au stabilit că pe numele său autoritățile din Albania au emis un mandat european de arestare.

Acesta este cercetat pentru omor cu premeditare, producerea și deținerea ilegală de arme și muniție, producerea și vânzarea de substanțe narcotice, precum și pentru constituirea unui grup infracțional organizat.

Potrivit IPJ Dolj, bărbatul este suspectat că ar fi ucis cu arme de foc un cetățean albanez, acționând împreună cu membri ai unui grup infracțional organizat. În urma anchetei desfășurate de autoritățile albaneze, din locuințele persoanelor implicate ar fi fost ridicate nouă arme de foc și aproximativ 130 de kilograme de stupefiante.

După identificare, bărbatul a fost preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Dolj și dus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj. Autoritățile urmează să desfășoare procedurile judiciare în vederea executării mandatului european de arestare.