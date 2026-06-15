Copil de 6 ani, în comă după ce s-a înecat la un ștrand. Micuțul nu era însoțit de adulți

Un copil în vârstă de doar 6 ani se află în stare critică la spital, după ce s-a înecat la un ștrand din Iași. Incidentul s-a petrecut duminică, 14 iunie, sub privirile altor copii și adolescenți care îl însoțeau.

Potrivit informațiilor apărute până în prezent, micuțul ajunsese la ștrand fără să fie supravegheat de un părinte sau de un alt adult responsabil. Alarma a fost dată după ce copilul a fost observat în apă, iar salvamarul a intervenit de urgență, notează Ziarul de Iași.

Acesta l-a scos din bazin și a început imediat manevrele de resuscitare, până la sosirea echipajelor medicale.

Copilul a fost preluat de un echipaj SMURD și transportat la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, unde medicii au continuat eforturile pentru a-i salva viața.

În prezent, băiatul este internat în stare gravă și este menținut în viață cu ajutorul aparatelor. Medicii sunt rezervați în privința șanselor sale de recuperare.

Autoritățile urmează să stabilească în ce condiții copilul a ajuns la ștrand fără supravegherea unui adult și dacă au fost respectate toate măsurile de siguranță.