 Festival dedicat jocurilor video și realității virtuale, la Brașov, în weekendul de Halloween. Cât costă biletele | adevarul.ro
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Festival dedicat jocurilor video și realității virtuale, la Brașov, în weekendul de Halloween. Cât costă biletele

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Brașovul va găzdui, pe 31 octombrie și 1 noiembrie 2026, prima ediție a festivalului Games of Transylvania, un eveniment dedicat jocurilor video, jocurilor de societate și tehnologiilor interactive. Organizatorii anunță peste 50 de standuri și zone de experiențe, unde vizitatorii vor putea testa jocuri dezvoltate în România, participa la competiții și descoperi experiențe de realitate virtuală.

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Foto: Games of Transylvania

Festivalul se va desfășura la Centrul de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri (C.A.T.T.I.A.) din Brașov și se adresează atât pasionaților de gaming, cât și familiilor sau celor care vor să descopere industria jocurilor din România.

Peste 30 de jocuri românești, prezentate publicului

Una dintre principalele atracții va fi zona dedicată dezvoltatorilor independenți, unde vor fi prezentate peste 30 de jocuri și prototipuri realizate de studiouri și creatori români. Vizitatorii vor putea testa titluri precum Chain of Industry, Oath of the Necromancer, Fleet Hunters, Solheim și Urban Legends.

Participanții vor avea ocazia să discute direct cu dezvoltatorii despre procesul de creație și mecanicile jocurilor. Programul va include și o zonă dedicată jocurilor de societate, cu demonstrații, sesiuni de joc liber și întâlniri cu autorii unor proiecte românești.

Turnee, jocuri retro și experiențe VR

Festivalul va include competiții de șah, activități inspirate de jocurile de rol Dungeons & Dragons, experiențe de realitate virtuală, jocuri retro, ateliere practice și concursuri cu premii.

Vizitatorii vor putea participa și la un Treasure Hunt, în cadrul căruia vor explora standurile, vor scana coduri QR și vor rezolva provocări pentru a acumula puncte.

Pe lista activităților se află și prezentări susținute de profesioniști din industria jocurilor video. Printre invitații anunțați se numără Cătălin Butnariu, Chief Strategy Officer la studioul Amber, și Alexandru Pădure, reprezentant al Forest Games și cofondator Player First Studio. Discuțiile vor aborda subiecte precum motivația jucătorilor și oportunitățile profesionale din industria gamingului.

Cum evenimentul coincide cu weekendul de Halloween, organizatorii au pregătit și activități dedicate costumelor, artiștilor și creatorilor digitali.

Cât costă biletele la Games of Transylvania

Games of Transylvania va avea loc la C.A.T.T.I.A., pe strada Institutului nr. 35 din Brașov, după următorul program:

Sâmbătă, 31 octombrie: 10:00–19:00;

Duminică, 1 noiembrie: 10:00–18:00.

Potrivit organizatorilor, biletele Early Bird pornesc de la 40 de lei pentru o zi și 65 de lei pentru întregul weekend, la care se adaugă taxele platformei de ticketing. Aceste bilete sunt disponibile în număr limitat.

Biletele pot fi cumpărate online, prin platforma iaBilet, iar organizatorii precizează că NU vor fi disponibile bilete la intrare. Copiii cu vârsta sub 7 ani beneficiază de acces gratuit dacă sunt însoțiți de un adult cu bilet valabil.

Cei care ajung cu mașina pot folosi parcarea de peste 240 de locuri a centrului. Locația este accesibilă și cu transportul public, prin liniile RATBV 24 și A1, cu coborâre la stația Campus Genius.

Informații suplimentare despre expozanți, program și regulile de acces sunt disponibile pe site-ul oficial al evenimentului, gamesoftransylvania.com.

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