 Mutare de campioană: Cea mai bună șahistă din istorie ar putea deveni președintele Ungariei | adevarul.ro
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Mutare de campioană: Cea mai bună șahistă din istorie ar putea deveni președintele Ungariei

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Prim-ministrul Peter Magyar a declarat că o va invita pe Judit Polgar, considerată de mulţi cea mai mare jucătoare de şah din toate timpurile, să preia funcţia, în mare parte ceremonială, de viitor preşedinte al Ungariei.

Peter Magyar joacă șah cu Judit Polgar
Peter Magyar joacă șah cu Judit Polgar FOTO: X

Magyar a afirmat într-o postare pe Facebook că Polgar, în vârstă de 49 de ani, ar putea reprezenta unitatea naţiunii şi că luni se va întâlni cu Polgar pentru a o întreba dacă ar accepta nominalizarea.

Măsura vine la o zi după ce preşedintele Tamas Sulyok a semnat un amendament constituţional adoptat de partidul Tisza, aflat la putere, condus de Magyar, care pune capăt mandatului său în calitate de şef al statului, scrie News.

Legislaţia a făcut parte din eforturile lui Magyar de a demola bastioanele de putere ale fostului prim-ministru Viktor Orban, pentru care Magyar susţine că a primit un mandat puternic din partea alegătorilor după ce l-a înlăturat pe liderul de dreapta în urma unei victorii zdrobitoare la alegerile din aprilie.

Parlamentul, unde partidul lui Magyar deţine o majoritate de două treimi care îi permite să modifice orice lege, va alege un nou preşedinte care va rămâne în funcţie până la intrarea în vigoare a noii constituţii planificate sau pentru o perioadă de maximum cinci ani.

Judit Polgar şi cele două surori ale sale – Zsuzsa (Susan) şi Zsofia (Sofia) – împreună cu Ildiko Madl au câştigat Olimpiada de şah din 1988 pentru echipa feminină a Ungariei, punând capăt dominaţiei sovietice.

Judit Polgar și Kasparov FOTO: X
Judit Polgar și Kasparov FOTO: X

Judit Polgar a participat la turnee alături de bărbaţi şi a devenit una dintre cele mai bune jucătoare dintr-un sport dominat de bărbaţi. Ea este cea mai talentată femeie care a jucat vreodată şah şi singura femeie care a depăşit pragul de 2700 de puncte în clasament, prag pe care mulţi îl consideră distincţia de ”Super GM”.

Judit Polgar ar putea fi președinte al Ungariei FOTO: X
Judit Polgar ar putea fi președinte al Ungariei FOTO: X

În februarie, ”Queen of Chess”, un documentar despre Polgar, a fost lansat pe Netflix.

”Mă voi întâlni cu ea mâine şi o voi întreba dacă este pregătită să-şi servească ţara într-un nou rol până la adoptarea noii constituţii”, a scris Magyar, duminică, într-o postare pe Facebook.

Numele lui Judit Polgar este de zeci de ani sinonim cu talentul şi perseverenţa”, a arătat el.

Polgar nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii din partea agenţiei Reuters.

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