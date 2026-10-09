Indemnizațiile șefilor de la Apele Minerale au fost tăiate la jumătate, la IAR Brașov au crescut de patru ori

Indemnizațiile administratorilor Societății Naționale a Apelor Minerale (SNAM) au fost reduse cu peste 50%, de la 8.130 la 3.953 de lei brut pe lună, după ce compania a raportat pierderi de 4,26 milioane de lei în 2025. Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, critică modul în care societatea, care deține licențele pentru majoritatea zăcămintelor de apă minerală din România, își valorifică resursele. În schimb, la IAR Brașov, companie profitabilă din industria aeronautică și de apărare, indemnizațiile au crescut de peste patru ori, la 20.400 de lei brut lunar.

Indemnizațiile șefilor de la Apele Minerale au fost tăiate la jumătate, a anunțat Irineu Darău Foto: Adevărul

„Sumele la SNAM au fost tăiate la jumătate. Tocmai am aplicat formula standard și la Societatea Națională a Apelor Minerale. Țin la această schimbare generală de abordare: indemnizațiile nu mai pot fi la întâmplare, ci trebuie să aibă legătură cu tipul companiei și cu starea ei”, a declarat, vineri, Irineu Darău, ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Potrivit ministrului, noua metodologie urmărește să coreleze remunerațiile administratorilor cu dimensiunea companiei, complexitatea activității, situația financiară și responsabilitățile pe care le au membrii Consiliului de Administrație.

De ce au fost reduse indemnizațiile la SNAM

Reducerea remunerațiilor este legată de rezultatele financiare ale societății. SNAM a încheiat anul 2025 cu o pierdere netă de peste 4,26 milioane de lei, iar metodologia aplicată companiilor aflate într-o astfel de situație prevede utilizarea unui coeficient de 0,5 la baza salarială de referință.

„SNAM a încheiat anul 2025 cu o pierdere netă de peste 4,26 milioane de lei și, conform metodologiei, pentru o companie aflată în această situație se aplică un coeficient de 0,5 la baza salarială de referință – ceea ce duce la o scădere drastică a remunerației”, a explicat Irineu Darău.

Astfel, indemnizația brută lunară a unui membru al Consiliului de Administrație scade cu 4.177 de lei, de la 8.130 de lei la 3.953 de lei, ceea ce înseamnă o reducere de aproximativ 51,4%.

Ministrul susține că formula nu a fost concepută pentru a majora sau diminua arbitrar remunerațiile, ci pentru a introduce criterii standardizate, care să reflecte mai bine situația economică a fiecărei companii de stat.

Critici la adresa modului în care funcționează compania

Dincolo de indemnizațiile conducerii, ministrul atrage atenția asupra problemelor structurale ale SNAM. Deși societatea deține licențele de exploatare pentru majoritatea zăcămintelor de apă minerală din România, Darău susține că aceasta nu valorifică suficient potențialul economic al resurselor pe care le gestionează.

„Cu toate acestea, de prea mulți ani, societatea a funcționat ca un simplu intermediar pasiv: extrage apa și o vinde mai departe către îmbuteliatorii privați – în timp ce se confruntă cu rețele de transport învechite, pierderi pe traseu, costuri operaționale mari și absența unei strategii de dezvoltare a unor branduri sau capabilități proprii de valorificare”, a declarat ministrul Economiei.

Bolojan trage semnalul de alarmă: șefi de companii de stat cu salarii de lux și performanță zero

Potrivit acestuia, problemele nu țin doar de rezultatele financiare, ci și de lipsa investițiilor și a unei strategii de dezvoltare care să permită societății să obțină mai multă valoare din resursele pe care le exploatează.

„O astfel de companie trebuie să facă mai mult decât să exploateze resursele pe care le are la dispoziție și trebuie să investească în modernizare, să reducă pierderile, să dezvolte noi surse și să valorifice mai eficient potențialul economic al apelor minerale”, a afirmat Irineu Darău.

În acest context, revenirea pe profit ar presupune, în viziunea ministrului, nu doar reducerea cheltuielilor, ci și schimbări de management, modernizarea infrastructurii de transport și dezvoltarea unor modalități mai eficiente de valorificare a apei minerale.

Darău: Administratorii trebuie să fie remunerați în funcție de performanță

Ministrul afirmă că modificarea indemnizațiilor face parte dintr-o schimbare mai amplă a modului în care statul își exercită rolul de acționar în companiile pe care le controlează. În opinia sa, remunerațiile trebuie să reflecte responsabilitățile administratorilor și rezultatele societăților, nu identitatea persoanelor numite în funcții sau relațiile acestora cu factorii politici.

„Spun din nou: statul trebuie să se comporte ca un acționar responsabil și să remunereze corect administratorii, dar și să ceară performanță și în niciun caz să stabilească indemnizații în funcție de cine ocupă o funcție sau de cine l-a numit acolo”, a declarat Irineu Darău.

Acesta susține că majorările și reducerile trebuie să poată fi justificate prin aplicarea acelorași reguli, iar în cazul SNAM obiectivul este revenirea pe profit și creșterea valorii generate pentru statul român.

„Trecerea de la pierdere la performanță nu se va face prin pasivitate și declarații, ci prin implicare și decizii de management responsabile”, a mai spus ministrul.

La IAR Brașov, indemnizațiile au crescut de peste patru ori

Anunțul privind reducerea remunerațiilor la SNAM vine la două zile după ce Irineu Darău a comunicat o decizie opusă în cazul IAR Brașov, companie listată la Bursa de Valori București și activă în industria aeronautică și de apărare.

În acest caz, indemnizațiile brute lunare ale membrilor Consiliului de Administrație au fost majorate de la 4.720 de lei la 20.400 de lei, o creștere de peste patru ori.

Ministrul a descris IAR Brașov drept o companie strategică, profitabilă și cu o activitate cu un grad ridicat de complexitate, argumentând că remunerația administratorilor trebuie să țină cont de aceste caracteristici.

Darău a afirmat că a semnat mandatul prin care statul român urmărește să susțină performanța pe baza unor indicatori obiectivi, nu a apropierii de un anumit ministru sau partid.

„Principiul pe care îl urmărim este simplu: administratori competenți, indemnizații justificabile și performanță care poate fi măsurată”, a declarat ministrul.