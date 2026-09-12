Doi bărbați au căzut într-o mofetă, în Harghita. Unul dintre ei a murit, iar celălalt a ajuns la spital

Un bărbat a murit, iar un altul a fost transportat la spital după ce au căzut într-o mofetă, în localitatea Sântimbru-Băi, județul Harghita. Ambele victime au fost scoase din mofetă în stare de inconștiență, iar echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare.

Doi bărbați au căzut într-o mofetă, în Harghita. Foto: Arhivă

La locul incidentului au intervenit două echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Miercurea Ciuc, cu o autospecială de intervenție și o ambulanță SMURD. De asemenea, au fost trimise două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean, dintre care unul cu medic.

Cei doi bărbați, cu vârste cuprinse între 40 și 45 de ani, au fost scoși din mofetă inconștienți.

„Au fost aplicate manevre de resuscitare în cazul ambelor persoane, însă, din nefericire, în pofida eforturilor depuse, una a fost declarată decedată, cealaltă fiind transportată la spital, de către echipajul SAJ cu medic”, a transmis ISU Harghita.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs incidentul.