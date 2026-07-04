Video Alertă pe plaja Riva din Mamaia: o fetiță de 11 ani din București, scoasă inconștientă din mare și transportată de urgență la spital

Clipe dramatice pe o plajă din Mamaia, după ce o fetiță de 11 ani din București a fost scoasă inconștientă din mare, sâmbătă, 4 iulie. Echipajele medicale sosite la fața locului au început imediat manevrele de resuscitare, iar ulterior copila a fost transportată la spital.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea, la fața locului au intervenit echipaje de prim ajutor pentru evaluarea victimei și acordarea îngrijirilor medicale necesare. Fetița a fost scoasă din apă, pe plaja Riva, din Mamaia. Copila se afla în vacanță la mare. Un soldat aflat în timpul liber a adus-o la mal.

Salvatorii au aplicat protocolul de resuscitare, pentru a-i salva viața fetiței. Copila este din București și se afla în vacanță.

Ulterior, fata a fost stabilizată și transportată la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

În aceeași zi, salvatorii au intervenit într-un alt caz pe litoral, în stațiunea Vama Veche, unde o persoană a fost scoasă din mare și transportată în stare conștientă la Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului Municipal Mangalia.

Autoritățile reamintesc turiștilor să respecte indicațiile salvamarilor și semnificația steagurilor arborate pe plaje, mai ales în perioadele în care condițiile de îmbăiere pot deveni periculoase.