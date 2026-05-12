Cine deține acum Castelul Bran: precizările familiei Habsburg după asocierea cu investitorul american Joel Weinshanker

Familia Habsburg clarifică situaţia juridică a Castelului Bran, după apariţia unor informaţii privind schimbări în structura acţionariatului companiei care îl administrează. Monumentul istoric rămâne în proprietatea familiei, iar noutatea constă în asocierea cu investitorul american Joel Weinshanker, care devine partener strategic.

Într-o declaraţie oficială, familia Habsburg subliniază direcţia principală a colaborării:

„Castelul Bran rămâne în proprietatea familiei Habsburg. Familia a încheiat un parteneriat cu Joel Weinshanker, care se alătură în calitate de partener strategic, cu scopul de a consolida poziţia castelului ca destinaţie internaţională de prim rang”, se arată în documentul citat de Buna ziua Brasov

Familia Habsburg mai precizează că parteneriatul urmăreşte creşterea vizibilităţii turistice în pieţe precum Europa de Vest şi Statele Unite.

„Parteneriatul vizează mai multe priorităţi, printre care extinderea turismului către Castelul Bran şi regiunea înconjurătoare, din ţări de provenienţă din zona Europei de Vest şi a Statelor Unite, valorificând astfel administrarea îndelungată a familiei asupra unuia dintre cele mai emblematice monumente culturale din Europa”, mai transmite familia Habsburg.

Clarificările vin după ce Profit.ro a relatat că Weinshanker ar fi devenit acţionar majoritar în Compania de Administrare a Domeniului Bran (CADB), operatorul oficial al domeniului.

Cine este Joel Weinshanker

Joel Weinshanker este cunoscut în special pentru rolul său în administrarea complexului Graceland, fosta reședință a lui Elvis Presley, transformată într-un magnet turistic global. El controlează conglomeratul Ad Populum, care include branduri de renume în cultura pop - NECA, Kidrobot, WizKids sau Rubie– și operează atât în producția de colecționabile, cât și în experiențe turistice tematice.

Noul parteneriat marchează extinderea portofoliului său în Europa Centrală și de Est, într-un domeniu în care are deja expertiză: transformarea unor simboluri culturale în destinații turistice de top.