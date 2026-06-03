Titlul la baschet masculin se poate decide azi la Cluj-Napoca

Va fi o seară incendiară azi, 3 iunie, la Cluj-Napoca. Meciul 4 al finalei campionatului masculin de baschet opune cele mai în formă echipe ale momentului, U BT Cluj și CSM Oradea. Clujenii mai au nevoie de o victorie pentru a cuceri un nou titlu.

Și în acest an, titlul național la baschet și-l dispută echipele masculine U-BT Cluj și CSM Oradea. După primele două manșe ale finalei, ambele disputate în orașul din Bihor, cele două rivale s-au aflat la egalitate, 1-1. CSM Oradea s-a impus în primul meci (87-84), iar U-BT Cluj a câștigat în cel de-al doilea (88-83). Următoarea partidă s-a disputat la Cluj, în 1 iunie. Iar formația gazdă s-a impus cât se poate de clar: 103-78. Cei mai buni marcatori ai acestei confruntări au fost Mitchell Creek - 27 de puncte, Daron Russell - 24p, Trey Leavitt Woodburry - 15p, pentru „U”, respectiv Kristopher Jameil Richard - 18p, Emmanuel Nzekwesi - 16p și Jaizec Jordan Lottie - 11p, pentru Oradea. Finala se dispută în sistemul „cel mai bun în 3 din 5 meciuri”.

Manșa 4 se joacă azi, 3 iunie, la Cluj-Napoca

Al patrulea meci al finalei se va disputa miercuri, 3 iunie, de la ora 19.00, în direct la Digi Sport 2, tot în BT-Arena din Cluj. Formația gazdă pornește din nou favorită, iar o victorie îi va asigura titlul de campioană a României. „U” o înfruntă pe rivala din Oradea pentru al 4-lea an la rând, câștigând în precedentele 3 ediții de campionat: 4-2 în 2022/2023, 4-1 în 2023/2024 și 3-2 în 2024/2025. Formația clujeană are 10 titluri de campioană în palmares, înaintea sa fiind Dinamo București - 22 de titluri, Steaua București - 21 și Asesoft Ploiești - 11. CSM Oradea a câștigat de 3 ori campionatul.

Rapid a câștigat titlul la fete

La feminin, CS Rapid București a reușit să recucerească titlul în Liga Națională de Baschet după o pauză de 48 de ani! Rapid a controlat finala cu CSM CSU Târgoviște, impunându-se cu 3-1 la „general” (68-63, 74-78, 81-61, 98-68). Titlul de MVP al finalei a fost câștigat de Claudia Cuic, una dintre cele mai constante și decisive jucătoare ale Rapidului. Pentru Rapid, acesta este titlul cu numărul 10. De asemenea, formația din Giulești a cucerit și Cupa României.