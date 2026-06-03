Șoferii rămân fără acces în unele spații de servicii de pe Autostrada A7. CNAIR anunță închiderea temporară din cauza unei avarii

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) informează miercuri, 3 iunie, că mai multe spații de servicii de pe Autostrada A7 Buzău –București vor fi închise temporar, ca urmare a unei întreruperi în alimentarea cu energie electrică.

Potrivit anunțului oficial, măsura vizează spațiile situate la kilometrul 28+400, pe Calea 2. Din cauza avariei la rețeaua de alimentare, acestea nu vor putea funcționa în condiții normale de siguranță și operare.

„Din cauza întreruperii alimentării cu energie electrică, spațiile de servicii situate la km 28+400, Calea 2, pe Autostrada A7 (Buzău – București) vor fi închise temporar. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere”, a transmis CNAIR.

Autoritățile nu au anunțat deocamdată un termen pentru reluarea activității, urmând ca redeschiderea să fie făcută după remedierea problemei tehnice.