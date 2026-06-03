Ucraina a atacat terminalul petrolier din Sankt Petersburg chiar în deschiderea forumului economic unde este așteptat Putin

În timp ce Vladimir Putin se pregătește să deschidă lucrările Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF), Kievul a mutat războiul direct în orașul natal al liderului de la Kremlin. Un atac masiv cu drone ucrainene a lovit un terminal petrolier cheie și a vizat o bază navală strategică, demonstrând vulnerabilitatea apărării antiaeriene ruse în ciuda măsurilor stricte de securitate.

Fum negru peste orașul natal al liderului de la Kremlin

Atacul aerian a provocat un incendiu de proporții la Terminalul Petrolier din Sankt Petersburg, un hub vital pentru exportul de combustibil al Rusiei în Marea Baltică. Martorii au raportat explozii puternice care au durat mai bine de două ore, coloane masive de fum negru fiind vizibile din diverse puncte ale orașului, inclusiv din apropierea zgârie-norilor Lahta Centre, relatează Daily Mail.

Pe lângă infrastructura petrolieră, surse locale indică faptul că ținta atacului a fost și baza navală Kronstadt, sediul Flotei Ruse din Marea Baltică, unde ar fi fost avariate până la patru nave.

Guvernatorul orașului Sankt Petersburg, Aleksandr Beglov, a confirmat parțial incidentul, declarând că au fost afectate „facilități de infrastructură” din Kronstadt.

„Operațiunile de curățare și recuperare sunt în desfășurare. Mai multe persoane au fost rănite, însă nu s-au înregistrat decese”, a transmis oficialul rus.

În paralel, guvernatorul regiunii Leningrad, Aleksandr Drozdenko, a susținut că forțele ruse ar fi doborât 50 de drone ucrainene, evitând însă să menționeze distrugerile vizibile de la terminalul petrolier. Atacul a perturbat grav și traficul aerian, provocând întârzieri majore pentru cel puțin 30 de curse pe aeroportul Pulkovo.

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Formul economic, sub amenințarea dronelor

Evenimentul survine într-un moment extrem de sensibil pentru Moscova. SPIEF, promovat de Kremlin drept alternativa rusă la Forumul Economic de la Davos, își propune în acest an să proiecteze relevanța internațională a Rusiei în ciuda sancțiunilor occidentale, având ca temă centrală „Dialogul pragmatic - calea către un viitor stabil”.

La eveniment participă delegații din 76 de țări, inclusiv reprezentanți de profil înalt. Cu toate acestea, eșecul apărării antiaeriene de a proteja obiective aflate la doar 20 de kilometri de locul de desfășurare al forumului subminează serios narațiunea de stabilitate pe care Putin încearcă să o vândă partenerilor externi.

Ca reacție, surse rusești au lansat acuzații nefondate la adresa statelor NATO din regiunea baltică (Estonia, Letonia, Lituania și Finlanda), susținând că acestea ar fi permis tranzitul dronelor prin spațiul lor aerian – acuzații respinse ferm de aceste capitale în trecut.

Invitați controversați

Pe lângă componenta geopolitică, forumul din acest an are și o miză personală pentru președintele rus. Deși Vladimir Putin este așteptat să participe la sesiunea plenară de joi, primele zile ale evenimentului le aduc în prim-plan pe fiicele sale: Maria Voronțova (41 de ani), medic endocrinolog, și Katerina Tihonova (39 de ani), care deține un rol tot mai influent în sectorul științific și tehnologic din Rusia.

Printre invitații controversați din acest an se numără și influencerul britanico-american Andrew Tate, acuzat de trafic de persoane și spălare de bani, care a zburat la Sankt Petersburg în calitate de oaspete la eveniment.

Escaladare pe mai multe fronturi

Atacul de la Sankt Petersburg nu a fost singurul incident major din ultimele ore. În regiunea Tambov, o uzină de armament din Miciurinsk – responsabilă pentru producția de sisteme avansate de control al aviației și rachetelor – a fost cuprinsă de flăcări.

De cealaltă parte, Moscova a acuzat armata ucraineană de un atac asupra unui autobuz pe ruta Moscova-Simferopol, în regiunea ocupată Donețk, soldat cu șapte morți și 11 răniți.

Aceste evoluții vin la doar o zi după ce Rusia lansase unul dintre cele mai violente atacuri combinate asupra Ucrainei, utilizând 656 de drone și 73 de rachete. Raidurile rusești au provocat moartea a cel puțin 22 de civili și rănirea altor 138 în întreaga țară, cele mai grave bilanțuri fiind înregistrate în regiunile Dnipro și Kiev.