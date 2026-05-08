Video Castelul Bran, în mâinile americanilor: cine e omul de afaceri care a preluat controlul domeniului din inima Transilvaniei

Omul de afaceri american Joel Weinshanker, cunoscut pentru implicarea sa în administrarea complexului Graceland și a moștenirii artistului Elvis Presley, a preluat participația majoritară în compania care operează Castelul Bran, unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din România.

Înainte de această tranzacție, Castelul Bran era controlat și administrat direct de către moștenitorii legali ai Principesei Ileana a României, cărora proprietatea le-a fost retrocedată oficial în anul 2006.

Tranzacția vizează Compania de Administrare a Domeniului Bran (CADB), entitatea care care se ocupă de exploatarea turistică, marketingul și întreținerea castelului din județul Brașov. Potrivit informațiilor publicate de Profit.ro, compania Ad Populum, parte a grupului controlat de Weinshanker, deține în prezent aproximativ 80% din părțile sociale, restul fiind împărțite între ceilalți moștenitori ai Principesei Ileana a României.

Schimbarea de proprietate vine la câteva luni după finalizarea unui litigiu arbitral în Statele Unite, în urma căruia structura acționariatului a fost stabilită în favoarea moștenitorilor Principesei Ileana, scrie sursa citată.

Imediat după preluare, noul acționar majoritar a instalat o nouă echipă de conducere și a demarat o campanie amplă de recrutare în România. Sunt vizate posturi din zona operațională a castelului: vânzarea biletelor, ghizi turistici, mentenanță, organizare de evenimente și coordonarea personalului.

Cine este Joel Weinshanker

Joel Weinshanker este o figură cunoscută în industria de entertainment și colecționabile, fiind acționar majoritar al Ad Populum, un conglomerat american care deține branduri precum NECA, Kidrobot, WizKids sau Rubies.

Grupul administrează și experiențe turistice de tip muzeu, inclusiv Graceland, reședința lui Elvis Presley din Memphis, transformată în obiectiv turistic internațional.

Ad Populum se definește ca un jucător major în industria produselor și experiențelor dedicate culturii pop, cu extindere în producție, distribuție și retail.

Castelul Bran rămâne, în continuare, un punct de atracție major pentru turiștii din întreaga lume, iar noua structură de administrare promite o dezvoltare a zonei de servicii și experiențe turistice.

În 2024, compania care administrează castelul a raportat o cifră de afaceri de 12,4 milioane de euro și un profit de aproximativ 6 milioane de euro, cel mai bun rezultat din istoria sa.