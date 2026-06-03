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Video Aeroportul internațional din Kuweit, lovit de drone iraniene. Mai multe persoane au fost rănite, iar traficul aerian a fost suspendat

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Război în Orientul Mijlociu
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Aeroportul Internațional din Kuweit a fost lovit miercuri de drone iraniene, într-un atac care a provocat pagube materiale importante și rănirea mai multor persoane, au anunțat autoritățile kuweitiene. În urma incidentului, traficul aerian a fost suspendat, iar zborurile au fost redirecționate către alte aeroporturi din regiune.

Mai multe persoane au fost rănite, iar traficul aerian a fost suspendat
Aeroportul internațional din Kuweit, lovit de drone iraniene. FOTO: X

Potrivit armatei din Kuwait, ținta atacului a fost terminalul de pasageri T1 al aeroportului internațional din capitală, relatează Khaleej Times. 

„Dronele inamice au vizat astăzi terminalul de pasageri (T1) al aeroportului internaţional din Kuweit, în cadrul unui atac iranian, ceea ce a provocat pagube materiale importante şi a rănit mai multe persoane”, a transmis armata kuweitiană într-un mesaj publicat pe platforma X.

Autoritățile nu au precizat deocamdată numărul exact al răniților și nici gravitatea leziunilor suferite de aceștia.

În urma atacului, autoritatea aviației civile a decis suspendarea temporară a traficului aerian. Agenția oficială de presă Kuna a relatat că aeronavele au fost redirecționate către alte aeroporturi, în timp ce autoritățile evaluează pagubele produse de atac.

Atacul are loc pe fondul intensificării ostilităților dintre Iran și aliații Statelor Unite din Orientul Mijlociu. În ultimele zile, au fost raportate mai multe incidente militare în regiune, inclusiv lansări de rachete și atacuri cu drone.

Marți, United States Central Command a anunțat că a respins mai multe atacuri iraniene îndreptate împotriva bazelor americane și a partenerilor regionali.

Potrivit armatei americane, Iranul a lansat mai multe rachete balistice către state din regiune, însă acestea nu și-au atins țintele.

Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu a precizat că două rachete iraniene lansate spre Kuweit au căzut înainte de a ajunge pe teritoriul țării sau s-au dezintegrat în timpul zborului.

De asemenea, trei rachete lansate împotriva Bahrain au fost interceptate de sistemele de apărare aeriană americane și bahreine.

„Niciun membru al armatei nu a fost rănit”, a transmis CENTCOM.

Înaintea atacurilor cu rachete, armata americană a anunțat că a doborât trei drone de atac lansate de Iran împotriva unor nave civile aflate în apele regionale.

Ca răspuns, forțele americane au efectuat ceea ce au numit „lovituri de autoapărare” asupra unor ținte terestre de pe Qeshm, cea mai mare insulă a Iranului, situată în strâmtoarea Ormuz.

Atacul asupra aeroportului din Kuweit este unul dintre cele mai grave incidente raportate în ultimele zile și ridică noi semne de întrebare cu privire la riscul extinderii conflictului în întreaga regiune a Golfului Persic.

Evoluțiile sunt urmărite cu atenție și de piețele internaționale, în condițiile în care tensiunile din zona strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute de transport pentru petrolul mondial, au contribuit deja la creșterea prețurilor energiei și la amplificarea incertitudinilor economice.

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