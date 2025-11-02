Incident tragic la Castelul Bran: un turist italian a murit după ce a suferit un infarct

Un turist italian, în vârstă de 50 de ani, a decedat duminică, 2 noiembrie, în incinta Castelului Bran. Acesta venise cu un grup să viziteze „tărâmul lui Dracula”.

Potrivit Biz Brașov, bărbatul suferea de afecțiuni cardiace și potrivit colegilor din grup, acuzase dureri în zona toracelui de dimineață. În timp ce vizita castelul i s-a făcut brusc rău și a leșinat. În grup erau și medici care au încercat să-l resusciteze până la sosirea ambulanței.

În ciuda eforturilor de a-l readuce la viață, resuscitarea durând mai mult de 40 de minute, echipajul medical a declarat decesul.

După producerea incidentului, administrația Castelului a sistat accesul turiștilor în incinta domeniului.