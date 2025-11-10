Anchetă la Brașov după ce un vlogger a reclamat că un bărbat racola online băieți minori

Poliția din Brașov investighează un posibil caz de corupere sexuală a minorilor, după ce un vlogger a alertat autoritățile că un bărbat ar încerca să racoleze băieți pe internet, purtând cu aceștia discuții cu tentă sexuală.

Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul de Poliție Județean Brașov, ancheta a fost deschisă în urma unei sesizări făcute la data de 8 noiembrie. Vloggerul ar fi aflat despre acest caz de la un adolescent de 16 ani, care i-a povestit că un bărbat i-a scris online și i-ar fi făcut propuneri indecente.

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Braşov au fost sesizaţi, la data de 8 noiembrie a.c., cu privire la faptul că un bărbat ar fi purtat, în privat, prin mijloace online, conversaţii cu posibile conotaţii sexuale, cu o persoană minoră, aspectele fiind sesizate de o terţă persoană, cunoscută ca fiind creatoare de conţinut”, au transmis, luni, reprezentanţii Poliţiei Judeţene Braşov.

Autoritățile au precizat că un echipaj de poliție s-a deplasat imediat la fața locului pentru verificarea sesizării. „În acest context au fost identificate şi persoanele indicate de către cel care a făcut sesizarea”, au mai adăugat aceștia.

Bărbatul ar fi invitat minorul la o întâlnire

Surse judiciare au declarat pentru News.ro că vloggerul a alertat Poliția după ce a descoperit că bărbatul încerca să racoleze băieți pe platforme de socializare. Acesta ar fi purtat conversații cu caracter sexual cu un tânăr de 16 ani și i-ar fi cerut să se întâlnească personal.

Vloggerul a mers împreună cu adolescentul la locul stabilit, unde a fost chemat și un echipaj de poliție pentru a interveni.

Verificări în desfășurare

Oficialii Poliției Brașov au precizat că, în prezent, sunt efectuate cercetări pentru a stabili dacă faptele semnalate întrunesc elementele unei infracțiuni.

„În cauză sunt desfăşurate activităţi de verificare procedurale, urmând a se stabili dacă, sub aspectul răspunderii penale, sunt întrunite elementele constitutive ale unei infracţiuni, urmând a se propune soluţia legală la finalizarea acestora”, au transmis reprezentanţii instituţiei.