Primarul din Livezile, vizat de o anchetă penală după apariția imaginilor compromițătoare. „O rușine”

Primarul din Livezile, Traian Simionca (PSD), se află în centrul unui scandal după ce pe rețelele de socializare au apărut imagini care sugerează o posibilă agresiune asupra unei angajate. Reacțiile opoziției nu au întârziat să apară, președintele PNL Livezile catalogând comportamentul edilului drept „o rușine pentru întreaga comunitate”.

„Un primar trebuie să aducă cinste localității, nu să o facă de râs. Comuna noastră are nevoie de dezvoltare, nu de scandaluri și comportamente degradante. Credem în potențialul localității și în oamenii ei harnici. Cu respect, cu alți conducători în fruntea ei, comuna poate merge înainte-curată, demnă și respectată”, a transmis Cristian Damian.

Și organizația județeană PSD Bistrița-Năsăud a reacționat, subliniind că așteaptă concluziile autorităților înainte de a se pronunța. „Am aflat despre această situație prin intermediul rețelelor de socializare și a presei. Până în acest moment, domnul primar a declarat că acele ipostaze nu sunt reale, iar până la aflarea adevărului, orice am spune ar fi o interpretare care nu ar face bine nimănui. Având în vedere că sunt familii implicate într-un subiect atât de sensibil, până la clarificarea acestei situații nu putem să spunem foarte multe. Așteptăm concluziile autorităților și susținem derularea unei eventuale anchete corecte, transparente și obiective”, susțin reprezentanții PSD BN, potrivit bistrițeanul.

Polițiștii din Bistrița-Năsăud s-au autosesizat după apariția imaginilor și au deschis o anchetă penală pentru agresiune sexuală, ultraj contra bunelor moravuri și violarea vieții private, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița.

„În această după-masă, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bistrița-Năsăud s-au sesizat din oficiu și efectuează cercetări sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița, cu privire la comiterea infracțiunilor de agresiune sexuală, ultraj contra bunelor moravuri și violarea vieții private”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud.

Scandalul a izbucnit după ce pe internet au apărut imagini care ar înfățișa posibila agresiune a angajatei chiar în biroul primarului.

Fotografiile ar fi fost distribuite cel mai probabil din greșeală de edil prin WhatsApp și au fost însoțite de mesajul „partidă de amor”. Scenele arată cum femeia încearcă să se îndepărteze de bărbatul care o ține.

Autenticitatea imaginilor este contestată de primarul Traian Simionca. Acesta susține că imaginile sunt trucate, realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, și că este victima unei campanii de denigrare.

„Cel mai probabil e cineva care a vrut să îmi facă o farsă sau să mă denigreze. Am contactat un avocat pentru a întreprinde toate demersurile legale ca să găsim vinovatul și să plătească conform legii. Sunt un om care știe de glumă, dar totul are o limită în viața asta! Vinovatul va plăti scump!”, a transmis edilul.

Conform Bistriteanul.ro, nu este prima dată când primarul este implicat în scandaluri cu tentă sexială. În trecut, acesta ar fi fost acuzat de comportamente nepotrivite în perioada în care activa ca instructor de dans.

Primarul Simionca, aflat la al patrulea mandat, a fost reales în 2024 cu aproximativ 90% din voturi.