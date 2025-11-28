Bărbat din Prahova, reținut după ce a fost prins cu trei tone de artificii și petarde

Un bărbat de de 40 de ani, din Prahova, a fost prins cu aproape trei tone de artificii și petarde. Individul a fost reținut și riscă să ajungă în închisoare.

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din Prahova au efectuat miercuri, 26 noiembrie, două percheziții domiciliare în localitățile Bărcănești și în Florești, la adresele unui bărbat suspectat de încălcarea Legii 126/1992 privind regimul materiilor explozive.

Oamenii legii au descins inițial la adresa din comuna Florești. Acolo au găsit aproximativ 100 kg de materiale pirotehnice deținute și depozitate cu încălcarea prevederilor legale relatează Ziarul Incomod.

Ulterior, anchetatorii au pus în executare un al doilea mandat de percheziție, în comuna Bărcănești, ocazie cu care bărbatul a fost surprins în timp ce descărca dintr-o autoutilitară materiale pirotehnice.

„Totodată, într-un container metalic a fost depistată o cantitate de aproximativ 2.600 kg de articole pirotehnice din categoriile F1, F2, F3, F4 și P1, deținute și depozitate fără respectarea condițiilor legale, acestea fiind destinate comercializării. Cantitatea de 2700 kg de articole pirotehnice a fost indisponibilizată, în vederea continuării cercetărilor”, a precizat Poliția Prahova.

Bărbatul a fost condus la Poliție pentru audieri, apoi reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat unității de parchet în vederea dispunerii unei alte măsuri preventive.

Amintim că polițiștii Capitalei au confiscat, în urmă cu un an, peste trei tone şi jumătate de articole pirotehnice, în urma a doar două percheziții.

Prin intrarea în vigoare a Legii nr. 92/2025, au fost modificate și completate prevederile legislației din domeniul materiilor explozive.

Astfel, persoanele fizice care nu au calitatea de pirotehnician autorizat pot deține și utiliza numai articole pirotehnice din categoria F1, cu condiția să fi împlinit vârsta de 16 ani.(Anterior, era permisă și deținerea articolelor pirotehnice din categoria P1)

Închisoare de la 1 la 5 ani

Conform art. 37 din Legea nr. 126/1995, constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare sau amendă mai multe fapte, astfel:

Închisoare de la 3 luni la 1 an sau amendă pentru:

a) comercializarea articolelor pirotehnice din categoria F1 către persoane sub 16 ani;

b) comercializarea de către persoane neautorizate a articolelor din categoria F1;

c) prepararea sau depozitarea articolelor din categoria F1 fără autorizație;

d) depășirea cu peste 25% a capacității maxime autorizate de depozitare. Închisoare de la 1 la 5 ani pentru: prepararea, producerea, experimentarea, deținerea, transmiterea, depozitarea, distrugerea, comercializarea sau folosirea fără drept a articolelor din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2.