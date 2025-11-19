search
Miercuri, 19 Noiembrie 2025
Un bucătar srilankez beat a atacat patru conaționali cu un cuțit în Brăila

Un cetățean srilankez care ar fi atacat cu un cuțit patru conaționali într-un hotel din Brăila a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile, după ce instanța a respins cererea procurorilor de arestare preventivă. Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila anunță că acesta este cercetat pentru tentativă la omor și tentativă la omor calificat.

Bucătarul srilankez beat a atacat cu cuțitul un alt bărbat FOTO: Arhivă
Bucătarul srilankez beat a atacat cu cuțitul un alt bărbat FOTO: Arhivă

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, ancheta vizează un cetățean străin, identificat ca M.M.K., acuzat că în seara de 15 noiembrie 2025, în jurul orei 23:30, a atacat cu un cuțit un alt bărbat, tot cetățean străin, în incinta unui hotel din Brăila. Procurorii arată că agresorul „a tăiat-o cu un cuţit în zona gâtului, cu intenţia de a-i suprima viaţa”, victima având nevoie de 10-12 zile de îngrijiri medicale.

Douăzeci de minute mai târziu, în jurul orei 23:50, bărbatul ar fi atacat alte trei persoane, tot cetățeni străini, cu același cuțit. Potrivit comunicatului, acesta „a agresat fizic 3 persoane vătămate (…) cu intenția de a-i ucide, provocându-le leziuni traumatice”, care au necesitat îngrijiri medicale.

Conform unor surse judiciare, toți cei implicați sunt cetățeni srilankezi, iar agresorul ar fi fost sub influența alcoolului. Acesta lucrează ca bucătar.

Încadrarea juridică schimbată în tentativă de omor calificat

Inițial, bărbatul era cercetat pentru tentativă de omor și trei infracțiuni de lovire sau alte violențe, însă ulterior procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila au schimbat încadrarea juridică. Potrivit comunicatului oficial, s-a dispus „punerea în mișcare a acțiunii penale (…) pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă la omor (…) și tentativă la omor calificat”.

Reținut 24 de ore, apoi plasat în arest la domiciliu

Bărbatul a fost reținut pe 16 noiembrie, pentru 24 de ore. În data de 17 noiembrie, procurorii au solicitat arestarea preventivă pentru 30 de zile, însă judecătorul de drepturi și libertăți a respins propunerea.

„A fost dispusă măsura arestului la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 17.11.2025, până la data de 16.12.2025, inclusiv”, precizează Parchetul.

