Crimă șocantă în Arad. Un tânăr de 25 de ani și-a ucis mama cu mai multe lovituri de cuțit

Un tânăr de 25 de ani din județul Arad a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de omor. Procurorii spun că acesta și-ar fi ucis mama cu mai multe lovituri de cuțit, în timpul unui conflict spontan izbucnit din cauza unor neînțelegeri mai vechi.

Potrivit unui comunicat transmis luni de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, tragedia a avut loc pe 17 octombrie 2025, în jurul orei 10:10, chiar în locuința familiei din comuna Peregu Mare.

Anchetatorii au stabilit că tânărul se afla împreună cu mama sa în bucătăria casei, când între cei doi a izbucnit o ceartă. Pe fondul tensiunilor mai vechi, bărbatul ar fi devenit violent, a luat un cuțit și și-a atacat mama, lovind-o de mai multe ori în zona gâtului. Rănile au fost grave, iar femeia a murit la scurt timp.

Anchetatorii afirmă că neînțelegerile „i-ar fi creat inculpatului o stare de nervozitate, determinându-l să acționeze violent asupra mamei sale”.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Arad a dispus, în aceeași zi, arestarea preventivă a tânărului pentru 30 de zile. Urmărirea penală este în desfășurare.