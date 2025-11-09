Tentativă de omor asupra a doi polițiștilor în Belgia. Un bărbat a intrat intenţionat cu maşina în ei

Un bărbat în vârstă de 36 de ani a fost arestat în Belgia, după ce a fi încercat să lovească intenționat cu mașina doi polițiști, care făceau control rutier în zona Gare du Nord.

Un bărbat de 36 de ani, cunoscut autorităților franceze pentru acte de violență, a fost arestat în Belgia după ce a încercat să lovească cu mașina doi polițiști la Bruxelles. Parchetul capitalei belgiene a anunțat duminică, 9 noiembrie, că suspectul a fost plasat în detenție preventivă, fiind anchetat pentru tentativă de omor, notează brusselstimes.

Incidentul a avut loc în dimineaţa zilei de sâmbătă, 8 noiebrie, în oraşul Schaerbeek, în apropierea gării Gare du Nord, unde polițiștii efectuau un control pe o stradă cu sens unic.

Potrivit procurorilor, șoferul a intrat cu vehiculul pe contrasens și a accelerat brusc în direcția agenților. Ofițerii au reușit să se ferească în ultima clipă, evitând impactul direct, însă mașina suspectului s-a izbit violent de autospeciala poliției.

În urma incidentului, cei doi poliţişti au fost declarați inapți temporar pentru serviciu, urmând să lipsească câteva zile, iar vehiculul de poliție a suferit avarii grave, au transmis reprezentanții districtului Bruxelles-Nord.

Șoferul a fost reținut imediat, la fața locului. În cursul dimineții de sâmbătă, acesta a fost audiat și s-a stabilit că se afla sub influența alcoolului în momentul incidentului. Procurorii au precizat că bărbatul, care nu a oferit explicații coerente pentru acțiunile sale, sosise recent în Belgia din Franța.

Duminică, el a fost prezentat în fața unui judecător de instrucție, care a dispus plasarea sa în arest în cadrul anchetei ce vizează tentativa de omor asupra agenților de poliție.

Poliția din Bruxelles-Nord a condamnat cu fermitate atacul, Olivier Slosse, șeful poliției locale, transmiţând că astfel de acte reprezintă o amenințare directă la adresa siguranței forțelor de ordine.

„Violența împotriva ofițerilor de poliție este inacceptabilă. Asigurarea siguranței acestora este esențială. Acest atac ne reamintește în mod dureros riscurile inerente unei profesii care rămâne o vocație”, a declarat el.