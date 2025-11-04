Cine este suspectul principal acuzat de tentativă de omor după atacul sângeros din trenul care mergea la Londra

Un bărbat de 32 de ani a fost acuzat de tentativă de omor în Marea Britanie, după ce a înjunghiat mai mulți pasageri într-un tren sâmbătă seara. Autoritățile spun că suspectul ar fi comis și alte atacuri în orele anterioare incidentului.

Poliţia britanică a anunțat luni că Anthony Williams, un bărbat de 32 de ani din Peterborough, a fost acuzat de zece capete de acuzare de tentativă de omor, un capăt de vătămare corporală gravă și unul de posesie de obiecte ascuțite, după atacul cu cuțitul produs sâmbătă într-un tren care circula de la Doncaster spre Londra. În urma incidentului, 11 persoane au fost rănite, potrivit France24.

Autoritățile au mai precizat că Williams ar fi înjunghiat alte două persoane în cele 24 de ore anterioare atacului din tren.

Scene de panică și pasageri răniți

Atacul, care a durat doar câteva minute, a provocat panică printre pasageri. Trenul tocmai plecase din gara Peterborough când poliția a început să primească apeluri despre persoane înjunghiate la bord.

Martorii au povestit că s-au declanșat scene haotice, cu oameni plini de sânge care fugeau dintr-un vagon în altul pentru a se salva. Unsprezece victime au fost transportate la spital.

Cea mai grav rănită persoană este un membru al personalului feroviar care a încercat să-l oprească pe atacator. Poliţia i-a descris gestul drept „eroic”. Bărbatul se află în continuare în spital, în stare critică, dar stabilă.

Printre victime se numără și Jonathan Gjoshe, jucător al echipei de fotbal Scunthorpe United, care are „leziuni care nu îi pun viaţa în pericol”, potrivit clubului. Alte patru persoane rănite sunt încă internate.

Alte incidente legate de același suspect

Poliţia investighează dacă Williams este responsabil și pentru trei incidente petrecute în Peterborough în ziua și noaptea precedentă atacului. Printre acestea se numără rănirea ușoară a unui băiat de 14 ani într-un atac cu cuțitul vineri seara și două sesizări privind prezența unui bărbat înarmat cu un cuțit într-o frizerie, vineri seara și sâmbătă dimineața. În toate cazurile, suspectul a fugit înainte de sosirea poliției.

În fața instanței

Luni, Williams a compărut în fața Tribunalului Magistraturii din Peterborough, îmbrăcat într-un trening gri de închisoare și purtând cătușe, înconjurat de patru agenți de securitate. El a fost plasat în arest preventiv până la următoarea audiere, programată pe 1 decembrie. Nu i s-a cerut să pledeze.

Acuzația de vătămare corporală gravă se referă la faptul că ar fi lovit un polițist și i-ar fi rupt nasul după ce a fost arestat. Poliția a precizat că nu tratează incidentul ca pe un act terorist și că nu există alți suspecți.

Un al doilea bărbat, în vârstă de 35 de ani, care fusese reținut inițial, a fost eliberat duminică după ce s-a stabilit că nu are nicio legătură cu atacul.