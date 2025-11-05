search
Miercuri, 5 Noiembrie 2025
Bărbat din Bihor condamnat la 12 ani de închisoare pentru că și-a lovit vecinul cu mașina, în timp ce acesta ținea în spate copilul de 2 ani

Publicat:

Tribunalul Bihor l-a condamnat pe Viorel Vese, în vârstă de 54 de ani, la 12 ani de închisoare pentru tentativă de omor calificat, după ce și-a lovit intenționat vecinul cu mașina, în timp ce victima își purta în spate copilul de doar 2 ani. Instanța a dispus, de asemenea, plata a câte 30.000 de euro despăgubiri către fiecare victimă și confiscarea autovehiculului folosit în atac, notează ebihoreanu.ro.

Bărbat condamnat la 12 ani de închisoare pentru tentativă de omor calificat. FOTO: Captură Video
Bărbat condamnat la 12 ani de închisoare pentru tentativă de omor calificat. FOTO: Captură Video

Incidentul a avut loc pe 29 ianuarie 2024, pe strada principală din satul Surduc, comuna Copăcel. Agresorul și victima, un bărbat de 34 de ani, sunt vecini și protagoniști ai unui conflict mai vechi, alimentat de un episod petrecut cu câțiva ani în urmă, când Vese ar fi tâlhărit-o pe mama victimei, iar tânărul l-ar fi lovit pe agresor.

În ziua atacului, Vese a observat victima mergând pe marginea drumului cu copilul în spate și a accelerat, proiectându-i pe tată și copil într-un șanț. Imaginile surprinse de martori și obținute de sursa citată arată cum Vese revine cu mașina pentru a încerca o a doua lovitură, dar victima se ferește în ultima clipă.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bihor au ajuns la fața locului după apelul la 112 al victimei. Mașina folosită în atac a fost găsită în curtea agresorului, care încercase să se ascundă în grădină. Tatăl și copilul au fost transportați la UPU Spitalul Clinic Județean Oradea pentru investigații; rănile lor nu le-au pus viața în pericol.

În ședința de luni, 3 noiembrie, Tribunalul Bihor a menținut acuzația de tentativă de omor calificat și a respins cererea inculpatului de schimbare a încadrării juridice în infracțiuni de loviri și alte violențe. Vese a fost achitat pentru acuzația de conducere sub influența alcoolului.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, instanța i-a interzis inculpatului să aleagă, să fie ales sau să ocupe funcții publice timp de cinci ani după executarea pedepsei și să se apropie la mai puțin de 50 de metri de victime. De asemenea, acesta trebuie să plătească 10.000 de lei pentru cheltuieli judiciare victimei și 4.000 de lei statului. Sentința poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

