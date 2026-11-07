RO-ALERT transmis din greșeală în Brăila și Galați. O eroare de soft a declanșat alerta privind deversarea unui baraj din Neamț

Un mesaj RO-ALERT privind o deversare controlată de apă la Barajul Reconstrucția din județul Neamț a fost transmis sâmbătă, 7 noiembrie, și populației din județele Brăila și Galați, din cauza unei erori de soft a sistemului de alarmare.

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„Astăzi, 07 noiembrie 2026, în jurul orei 16.00, *din cauza unei erori de soft* , în sistemul de înștiințare-alarmare la inundații pe râul Siret, care funcționează și pe raza județului Brăila, a fost transmis un mesaj către populație privind deversarea controlată din Barajul Reconstrucția de pe râul Bistrița, acumularea Piatra Neamț”, a transmis ISU Brăila într-un comunicat.

Instituția mai precizează că populația din localitățile aflate în albia majoră a Siretului va fi informată în timp util despre eventuale deversări controlate, pentru a putea lua măsuri de protecție.

La scurt timp, şi ISU Galaţi a precizat, în legătură cu mesajul RO-ALERT privind deversarea controlată de apă că transmiterea acestuia şi către populaţia din judeţul Galaţi a fost cauzată de o eroare de soft a sistemului de alarmare, scrie News.ro.

„Menţionăm că mesajul nu semnalează producerea unei situaţii de urgenţă pe raza judeţului Galaţi şi nu impune adoptarea unor măsuri suplimentare de către populaţie”, informează reprezentanţii ISU Galaţi.

Potrivit ISU Neamţ, informarea conform căreia sâmbătă, începând cu ora 16:00, la barajul Reconstrucţia are loc o deversare controlată a fost primită de la Hidroelectrica.

De asemenea, mesajul a fost transmis de către operatorul economic.