Video Incendiu devastator într-o localitate de munte din Vrancea. 11 case se află în flăcări. A fost emis mesaj RO-Alert

Întrucât există riscul propagării flăcărilor la vecinătăți, pentru gestionarea în cele mai bune condiții a intervenției, la fața locului au fost alocate 8 autospeciale de stingere și 2 ambulanțe SMURD.

UPDATE Forțe suplimentare pentru stingerea incendiului

Având în vedere evoluția situației din teren, forțele de intervenție au fost suplimentate. La fața locului s-au mai deplasat 5 autospeciale de stingere cu apa și spumă și 3 microbuze cu 34 de cadre.

Echipajele continuă intervenția pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru limitarea propagării flăcărilor la vecinătăți.

În urmă cu puțin timp, a izbucnit un incendiu ce se manifestă la 11 case din lemn, în localitatea Rucăreni, comuna Soveja-județul Vrancea.

De asemenea, a fost emis de către ISU Vrancea un mesaj RO-ALERT pentru avertizarea populației, ca urmare a degajărilor mari de fum produse de incendiul de locuințe din satul Rucăreni, comuna Soveja.

De asemenea, în sprijinul echipajelor de pompieri intervine și personal al serviciul voluntar pentru situații de urgență.

Pompierii au informat că nu sunt persoane surprinse de foc.