Video Explozie urmată de incendiu într-un apartament din Însurăței. Martorii, speriați de bubuitură: „Am zis că e un bombardament”

O explozie urmată de un incendiu a avut loc luni după-amiază, într-un apartament din localitatea Însurăței, județul Brăila. Incidentul a fost semnalat la ora 15:54, printr-un apel la numărul unic de urgență 112, au transmis reprezentanții ISU „Dunărea” Brăila. Mai multe apartamente au fost afectate de deflagrație.

UPDATE 16.20 Nu sunt persoane rănite

Nu sunt persoane surprinse de incendiu și nicio persoană nu necesită îngrijiri medicale până în momentul de față, transmite autoritățile. Incendiul se manifesta la două apartamente.

„De la ISU GL se deplasează o ambulanță tip C și o autospecială cu medic la ordinul IGSU, se lucrează la lichidare. La locul evenimentului se deplasează PMA si o autospecială cu rezervă de butelii ARIAC. S-a activat Grupa operativa”, potrivit ISU Brăila.

Sursa video: Facebook/Debrăila.ro

Știre inițială La fața locului intervin trei autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS), o ambulanță SMURD și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Brăila.

„S-a auzit o bubuitură puternică și au sărit geamurile. A luat și foc. Sincer, am zis că e un bombardament”, a spus un martor, potriviti presei locale din Brăila.

Zona a fost rapid securizată de pompieri pentru a evita propagarea incendiului la locuințele din apropiere.

Deocamdată nu se cunosc informații despre posibile victime sau despre cauza exploziei.

Știre în curs de actualizare.