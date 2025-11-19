Dosarul exploziei din Rahova. Procurorii audiază mai multe persoane implicate

Procurorii continuă ancheta în cazul exploziei devastatoare din cartierul Rahova, București, în urma căreia trei persoane și-au pierdut viața, iar altele au fost rănite. Mai multe persoane implicate în acest caz au fost chemate miercuri la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București pentru audieri.

Deflagrația a provocat distrugeri majore în blocul afectat, iar locatarii au fost relocați temporar în spații de cazare alternative. Până în prezent, trei persoane au fost arestate preventiv: un angajat al Distrigaz și alte două persoane care ar fi trebuit să verifice instalația de gaze înainte de tragedie.

Procurorii încearcă să stabilească noi detalii despre circumstanțele exploziei și urmează să decidă dacă vor dispune măsuri preventive suplimentare în urma audierilor de astăzi.

Potrivit informațiilor Digi24, ancheta se concentrează în continuare pe identificarea responsabililor și clarificarea modului în care a avut loc deflagrația.

Amintim că explozia devastatoare care a distrus un bloc din Rahova, soldată cu moartea a trei persoane și rănirea altor 14, a fost cauzată de acumularea de gaze naturale scurse prin două fisuri în conducta de alimentare. Judecătorii au arătat că tragedia putea fi evitată dacă angajații Distrigaz și cei ai firmei private ar fi respectat procedurile de siguranță.

Un angajat al Distrigaz este acuzat că nu și-a îndeplinit corect atribuțiile, iar gazul scurs s-a infiltrat în sol și s-a acumulat în subsol, provocând explozia. Deflagrația a dus la prăbușirea etajului șase peste etajul cinci, afectând grav structura clădirii. Printre victime se numără și o femeie gravidă, iar răniții au fost transportați la spital.