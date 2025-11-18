search
Marți, 18 Noiembrie 2025
Comitetul pentru Situații de Urgență a decis închiderea unui drum din Sectorul 3 pe sub care trece magistrala de gaze. Ce scrie în hotărâre

Publicat:
Ultima actualizare:

Comitetul pentru Situații de Urgență a decis, luni seară, 17 noiembrie, închiderea unui tronson al străzii Brăţării, din Sectorul 3 al Capitalei, după ce Transgaz a avertizat că Primăria de sector a construit drumuri peste magistralele de gaze naturale cu încălcarea normelor legale privind siguranța. De asemenea, s-a decis instituirea unor limitări de viteză pe 11 străzi din zonă.

Un tronson de drum va fi închis. FOTO FB Grupul de Inițiativă Civică Pallady
Un tronson de drum va fi închis. FOTO FB Grupul de Inițiativă Civică Pallady

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a fost luni, 17 noiembrie, pe teren, alături de reprezentanți ai Transgaz, ai Primăriei Sectorului 3, ai Inspectoratului de Stat în Construcții și ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pentru a analiza situația magistralelor de transport gaze naturale, referitor la care spune că „Primăria Sectorului 3 a amenajat străzi fără respectarea normelor de siguranță”

„Siguranța bucureștenilor este prioritatea mea principală. De aceea, am dispus începerea lucrărilor de punere în siguranță, începând cu zonele care prezintă cel mai mare risc. În scurt timp, tronsonul de pe strada Brățării cuprins între sensul giratoriu de la intersecția cu strada Gura Făgetului și intersecția cu Drumul Gura Putnei va fi închis traficului pentru a permite intervențiile necesare”, a anunțat prefectul.

Andrei Nistor, pe teren. FOTO FB Grupul de Inițiativă Civică Pallady
Andrei Nistor, pe teren. FOTO FB Grupul de Inițiativă Civică Pallady

Andrei Nistor a mai anunțat că, totodată, „vor fi instituite limitări de viteză pe cele 11 străzi din zona Gurilor / Brățării astfel încât să reducem orice risc până la finalizarea intervențiilor”.

„Grupul de lucru constituit își va continua activitatea în ritm accelerat pentru stabilirea unui plan clar de măsuri. Vom comunica public concluziile și responsabilitățile fiecărei instituții implicate, inclusiv rolul Primăriei Sectorului 3 în eliminarea pericolului creat. Știm că perioada următoare poate aduce disconfort în trafic, însă siguranța oamenilor nu e negociabilă.Vă vom ține la curent cu fiecare etapă”, a transmis Andrei Nistor

Instituția Prefectului Municipiului București a publicat, luni seară, Hotărârea Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență (C.M.B.S.U.) legată de zona Brățării / Gurilor: 

Citește și: Prefectul Capitalei intervine în scandalul străzilor construite peste conductele de gaze şi îi convoacă de urgenţă pe reprezentanţii Primăriei Sectorului 3 și Transgaz

Primăria Sectorului 3 are la dispoziție 48 de ore să monteze bariere

În vederea punerii in siguranta a zonei, se aproba inchiderea totala a circulatiei rutiere pe Strada Bratarii, pe sectorul cuprins intre intersectia cu Strada Gura Fagetului și intersectia cu Strada Gura Putnei. Prin exceptie, este permis accesul riveranilor - persoane fizice, exclusiv pentru deplasari către și dinspre proprietatile acestora. Primaria Sectorului 3 va proceda, in termen de maximum 48 de ore de la adoptarea prezentei hotarari, la montarea de bariere, semnalizare rutiera fizica și panouri de informare necesare implementarii masurii ”,  se arată în hotărâre.

Transgaz a avertizat cu privire la pericol. FOTO FB Grupul de Inițiativă Civică Pallady
Transgaz a avertizat cu privire la pericol. FOTO FB Grupul de Inițiativă Civică Pallady

Aceeași hotărâre mai prevede că „se instituie limita maxima de viteza de 30 km/h pe urmatoarele strazi situate in zona de protectie a conductelor Transgaz: Strada Drumul Gura Fagetului, Drumul Gura Siriului, Strada Drumul Gura Calitei, Drumul Gura Putnei, Drumul Gura Saratii, Strada Drumul Calmatui, Strada Drumul Gura Arieșului, Strada Drumul Gura Racului, Strada Drumul Gura Vladesei, Strada Drumul Gura Solcii”.

 Primăria Municipiului București, prin Comisia Tehnică de Circulatie și Brigada Rutieră, vor emite reglementările rutiere necesare aplicării măsurii.

„Primaria Sectorului 3 va instala semnalizarea verticala și orizontala aferenta regimului deviteză”, se mai arată în hotărâre.

image
Hotărârea C.M.B.S.U. legată de zona Brățării / Gurilo. FOTO Prefectura Capitalei
Hotărârea C.M.B.S.U. legată de zona Brățării / Gurilo. FOTO Prefectura Capitalei
București

