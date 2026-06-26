Foto Sfârșit tragic pe DN 17. Un șofer a murit după ce a intrat cu mașina într-un sens giratoriu

Un bărbat și-a pierdut viața, vineri dimineață, după ce autoturismul pe care îl conducea a intrat în zidul unui sens giratoriu din zona localității Șcheia, județul Suceava. În urma accidentului, traficul rutier pe DN 17, între Suceava și Gura Humorului, s-a desfășurat cu dificultate.

→ Imaginea 1/3: FOTO: ISU Suceava

La locul accidentului au intervenit pompierii militari cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD de Terapie Intensivă Mobilă.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, șoferul a rămas încarcerat după impactul violent.

„Un autoturism a intrat în zidul construcţiei sensului giratoriu, iar conducătorul acestuia a rămas încarcerat. Cu ajutorul accesoriilor specifice, pompierii militari au extras victima şi au predat-o echipajului SMURD TIM. Din nefericire, bărbatul avea leziuni incompatibile cu viaţa, iar medicul echipajului SMURD TIM a declarat decesul”, au transmis reprezentanții ISU Suceava.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului și cauza care a dus la pierderea controlului asupra direcției de deplasare.

În urma intervenției echipajelor de urgență și a cercetărilor efectuate la fața locului, traficul rutier pe DN 17, în apropierea localității Șcheia, a fost îngreunat.

Centrul Infotrafic din cadrul Poliției Române a anunțat că circulația s-a desfășurat cu restricții în zona accidentului, până la finalizarea intervenției și eliberarea carosabilului.