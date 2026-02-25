Autospecială de poliție, lovită de un agent aflat în concediu. Ce pedeapsă a primit șoferul

Un poliţist a lovit cu autoturismul personal o autospecială de poliţie care staţiona cu semnalele luminoase în funcţiune pe DN 21, în apropiere de localitatea Valea Cânepii, protejând un autovehicul oprit pe partea carosabilă pentru efectuarea unei pene la o anvelopă.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Brăila, poliţistul în cauză are 26 de ani, este din oraşul Însurăţei şi se află în concediu pentru creşterea copilului.

„Un tânăr de 26 de ani, din localitatea Însurăţei, poliţist aflat în concediu creştere copil, în timp ce conducea un autoturism în apropiere de localitatea Valea Cânepii, pe DN 21, dinspre Brăila către Valea Cânepii, a lovit o autospecială de poliţie, ce avea în funcţiune semnalele luminoase şi care ar fi încercat să asigure un alt autoturism, ce se afla staţionat pe partea carosabilă, pentru efectuarea unei pene a unei anvelope”, a transmis IPJ Brăila, potrivit Agerpres.

Ambii şoferi au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind zero.

În urma evenimentului au rezultat doar pagube materiale.

„Tânărul de 26 de ani a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 810 lei conform prevederilor OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, fiindu-i totodată suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pentru o perioadă de 30 de zile”, precizează IPJ Brăila.