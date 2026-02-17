Un șofer român s-a răsturnat cu TIR-ul pe o autostradă în Germania. Pompierii l-au scos prin parbriz

Un șofer român a fost rănit, luni seară, după ce TIR-ul pe care îl conducea s-a răsturnat pe o autostradă din Germania. Pompierii au fost nevoiți să spargă parbrizul pentru a-l ajuta să iasă din cabină.

Accidentul s-a produs în jurul orei 18.00, după ce șoferul unui TIR românesc a pierdut controlul volanului din cauza ninsorii și a viscolului puternic, relatează publicația Hamburg Morgen Post.

Potrivit primelor informații, camionul a intrat în parapetul median, s-a răsturnat pe o parte și a rămas pe carosabil. Incidentul a avut loc înainte de spațiul de servicii Rastanlage Ostetal.

În urma impactului, camionagiul a rămas blocat în cabină, iar pompierii au fost nevoiți să spargă parbrizul pentru a-l elibera. Acesta a fost rănit ușor, îngrijit la fața locului, apoi transportat la spital.

În urma accidentului, rezervorul de motorină al camionului a fost avariat și a trebuit golit. De asemenea, s-au scurs cantități mari de combustibil, autostrada fiind închisă complet pe sensul de mers către Hamburg.

Șoferul ar fi pierdut controlul volanului din cauza gheții formate pe șosea, însă poliția continuă cercetările pentru a afla cu exactitate ce a dus la producerea accidentului, mai scrie presa germană.