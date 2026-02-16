Polițist, cercetat disciplinar după ce a amendat un pompier voluntar care mergea să stingă un incendiu

Un polițist din județul Galați este cercetat disciplinar după ce a amendat și lăsat fără permis un pompier voluntar care mergea să stingă un incendiu.

Măsura a fost dispusă de conducere a Inspectoratului de Poliție a Județului Galați, care a transmis într-un comunicat de presă că regretă cele întâmplate și că instituția se află în slujba cetățeanului.

”Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi regretă contextul creat şi reafirmă preocuparea constantă pentru respectarea cadrului legal, responsabilitate profesională şi cooperare instituţională, în interesul cetăţenilor”, a transmis IPJ Galaţi, citat de News.ro.

Potrivit sursei citate, incidentul a avut loc la data de 3 februarie 2025, în jurul orei 15:30, când un echipaj din cadrul Secţiei 5 Poliţie Rurală Rădeşti, care se deplasa la un eveniment în satul Căueşti, a depistat în trafic, pe DJ251J, un autoturism condus de un bărbat, de 56 de ani, din localitatea Drăguşeni, care circula dinspre localitatea Fundeanu către Căueşti.

”Conducătorul autoturismului respectiv nu ar fi respectat semnalele luminoase ale autospecialei de poliţie, respectiv obligaţia de a opri sau de a facilita trecerea acesteia, şi ar fi avut montate, în partea superioară a autovehiculului, două dispozitive cu lumini albastre şi un dispozitiv sonor, similare celor utilizate de poliţie, jandarmerie sau ambulanţă, fără a avea dreptul legal de a le folosi, conform Criteriilor de performanţă din 2024 privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă”, a precizat IPJ Galaţi.

Bărbatul de 56 de ani a fost sancţionat contravenţional cu amendă de 3.037,5 de lei şi cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 120 de zile, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Pompierii au ajuns la intervenție cu o întârziere de 15 minute. Între timp, incendiul fusese stins de vecini.