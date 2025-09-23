search
Marți, 23 Septembrie 2025
Adevărul
Atac șocant în Brăila. Un bărbat și-a agresat vecinul cu spray lacrimogen, după care l-a lovit cu o scândură, o furcă, o sapă și un cutter

Publicat:

Scene de o violență extremă au avut loc luni seară în localitatea Bărăganu, județul Brăila. Un bărbat a fost reținut pentru tentativă de omor și violare de domiciliu după ce și-a atacat vecinul cu mai multe obiecte, o scândură, furcă, sapă și cutter, au anunțat marți reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila.

Bărbatul din Brăila a fost reținut marți pentru 24 de ore. FOTO: arhivă
Bărbatul din Brăila a fost reținut marți pentru 24 de ore. FOTO: arhivă

Potrivit anchetatorilor, scandalul a pornit de la un conflict verbal între cei doi vecini. În jurul orei 18.00, suspectul a pătruns în curtea victimei înarmat cu o scândură ruptă din gard, spray lacrimogen și un cutter, relatează News.ro.

Acesta i-a pulverizat vecinului său sprayul în față și a început să îl lovească de mai multe ori în zona capului și a spatelui.

Nu s-a oprit aici: bărbatul a luat apoi o furcă și o sapă, continuând să-și lovească vecinul aflat la pământ, inclusiv în zona capului și a coastelor. După agresiunea brutală, suspectul a folosit cutterul cu care i-a provocat victimei leziuni în zona cervicală și i-a tăiat urechea stângă, potrivit Parchetului.

Procurorul criminalist și polițiștii Serviciului de Investigații Criminale s-au deplasat la fața locului și au început cercetările. Dosarul, deschis inițial in rem, a fost extins asupra agresorului, acesta fiind reținut marți pentru 24 de ore.

Brăila

