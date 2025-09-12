search
Vineri, 12 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Cehii de la Tesla renunță la megaproiectul de la Brăila

0
0
Publicat:

Grupul ceh Tesla a decis să renunțe la proiectul de construcție a unei fabrici de sisteme de stocare a energiei, la Brăila, investiție estimată la aproape 100 de milioane de euro care ar fi urmat să fie finanțată parțial printr-un ajutor de stat.

Grupul ceh Tesla a decis să renunțe la proiectul fabricii din Brăila. Foto Wikipedia
Grupul ceh Tesla a decis să renunțe la proiectul fabricii din Brăila. Foto Wikipedia

„Am informat autoritățile că nu vom executa contractul și le-am prezentat și motivele pentru care am ajuns în această situație. Vom transmite săptămâna viitoare un anunț cu alte informații pe acest subiect”, a declarat pentru Profit.ro Dusan Lichardus, cofondator Tesla și președinte al Consiliului de Administrație.

Proiectul, în valoare totală de 450 de milioane de lei, ar urma să beneficieze de un ajutor de stat de 200 de milioane de lei, având ca locație Parcul Industrial al Zonei Libere Brăila. 

Principala facilitate de producție a grupului a făcut parte, înainte de Revoluția de Catifea din 1989, din conglomeratul comunist cehoslovac producător de echipamente electrice, electronice și electrocasnice Tesla, notoriu și în România acelei epoci, printre altele prin magnetofoanele și aparatele radio purtând această marcă. Cel mai important activ al grupului este fabrica Tesla din orașul slovac Liptovsky Hradok, unde sunt produse în prezent sisteme de stocare de energie bazate pe baterii, dar și alte tipuri de echipamente energetice, de telecomunicații și IT.

Sub "umbrela" juridică cehă a Tesla Global SE funcționează mai multe business-uri, toate legate de producția, stocarea și managementul consumului industrial de energie electrică din surse regenerabile. Printre fondatorii, acționarii și managerii Tesla Global SE se numără inginerul și omul de afaceri slovac Dusan Lichardus, care, prin fondul de investiții Dravus Investment, a deținut și operat până în 2019 un număr de 3 parcuri fotovoltaice în vestul României, în județul Bihor, cu putere instalată cumulată de 11 MW.

În urmă cu trei ani, primarului orașului Brăila, Marian Dragomir, spunea că fabrica de la Braila va fi o investiție 100% verde, care nu va presupune procese chimice. Numărul de angajați va fi de 200 la deschidere, cu perspectiva de triplare.

Această investiţie într-o fabrică va aduce în zona noastră o tehnologie foarte modernă şi va oferi locuri de muncă în industria viitorului”, spunea primarul Marian Dragomir, într-o postare pe pagina sa de Facebook, în septembrie 2022.

Reprezentanții companiei Tesla spun că au luat decizia să construiască o fabrică de baterii în Brăila, deoarece este „un oraș extrem de bine poziționat geografic, care are deschidere la Dunăre, într-o zonă care unește Muntenia, Moldova și Dobrogea”.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil
digi24.ro
image
Filmul asasinatului lui Charlie Kirk. Autoritățile din SUA folosesc toate resursele ca să îl prindă pe ucigaș
stirileprotv.ro
image
Decizie istorică. Înalta Curte a desființat sentința din Dosarul ICA și a stabilit că fosta judecătoare Camelia Bogdan a săvârșit abuz în serviciu
gandul.ro
image
Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni: Prognoza emisă de ANM
mediafax.ro
image
Scandal uriaș după moartea lui Diego Jota. Fotografia cu Ruben Neves și Rute Cardoso, văduva fostului fotbalist de la Liverpool, a stârnit reacții dure
fanatik.ro
image
Noi detalii din ancheta criminalului Emil Gânj. Cine îl protejează pe bărbatul care a omorât-o pe Anda Gyurca: „Doarme în pat și mănâncă ciorbă!”
libertatea.ro
image
Biserică ridicată ilegal în zonă protejată, de familia lui Gigi Becali. Deputatul nu dă înapoi: „Pe terenul meu, fac ce vreau”
digi24.ro
image
„Nu se uită la alții, la ce nivel sunt?”. Dezvăluiri din culisele FRF, după o ședință cu „cuțitele pe masă”
gsp.ro
image
"E dezgustător!" / "Mă bucur că a vorbit". Adevărul despre viața personală a lui Carlos Alcaraz a ieșit la iveală
digisport.ro
image
Cristian Tudor Popescu, despre asasinarea lui Charlie Kirk: 'De ce nu simt empatie'
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o persoană foarte ciudată"
antena3.ro
image
Cum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în Italia
observatornews.ro
image
Ce scrie pe gloanțele cu care asasinul a tras în Charlie Kirk. I-au mai rămas în cartuș 3, toate inscripționate
cancan.ro
image
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
prosport.ro
image
Cine primește tichetele sociale de 250 de lei până la finalul anului. Lista persoanelor eligibile
playtech.ro
image
Mirel Rădoi a mărturisit cum lucrează cu fiul său Denis la Universitatea Craiova: „După meci doarme maximum 2 ore pe noapte”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Mircea Lucescu n-a stat pe gânduri: decizia luată, după întâlnirea cu șefii FRF
digisport.ro
image
VIDEO Cine a fost Charlie Kirk, om apropiat de Donald Trump: A jucat un rol cheie în alegerile prezidențiale din SUA
stiripesurse.ro
image
Un român a dispărut fără urmă în Germania! Liviu Tarabaș este de negăsit din luna august. Apelul făcut de familie
kanald.ro
image
Se schimbă Codul Muncii, o veste bună pentru părinți. Zile de telemuncă obligatorii pentru...
playtech.ro
image
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce a apucat să spună înainte de atacul cumplit care i-a provocat moartea
wowbiz.ro
image
Cine este soțul Marei Bănică. L-a ținut ascuns de ochii curioșilor. E plin de bani. Cei doi s-au cunoscut în avion, iar vedeta a fost cerută în căsătorie prin poștă!
romaniatv.net
image
Apa de la robinet, la prețuri fără precedent!
mediaflux.ro
image
„Nu se uită la alții, la ce nivel sunt?”. Dezvăluiri din culisele FRF, după o ședință cu „cuțitele pe masă”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
click.ro
image
Horoscop săptămâna 12-18 septembrie. Patru zodii sunt protejate de Dumnezeu la început de toamnă
click.ro
image
Cât îi costă pe părinți meditațiile, în 2025? Prețuri la matematică, română și engleză
click.ro
Diana și Charles, Getty (3) jpg
Ce nemilos era Regele Charles în tinerețe. A lăsat-o pe Diana plângând în hohote, după ce abia născuse
okmagazine.ro
Regina Elisabeta foto Profimedia jpg
Ultima rugăminte a Reginei Elisabeta când a aflat că urma să moară. Făcuse cancer după ce-și pierduse soțul
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Prima reacție a lui Cătălin Scărlătescu după despărțirea de actrița Doina Teodoru. Ce planuri are de acum înainte
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”

OK! Magazine

image
Prințesa fără fițe și pusă pe treabă! Cu părul prins în coc fără elastic, Kate Middleton și-a arătat abilitățile la o vizită regală

Click! Pentru femei

image
Ultima rugăminte a Reginei Elisabeta când a aflat că urma să moară. Făcuse cancer după ce-și pierduse soțul

Click! Sănătate

image
Neurolog: trei suplimente populare pot deveni toxice pentru creier