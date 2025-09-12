Cehii de la Tesla renunță la megaproiectul de la Brăila

Grupul ceh Tesla a decis să renunțe la proiectul de construcție a unei fabrici de sisteme de stocare a energiei, la Brăila, investiție estimată la aproape 100 de milioane de euro care ar fi urmat să fie finanțată parțial printr-un ajutor de stat.

„Am informat autoritățile că nu vom executa contractul și le-am prezentat și motivele pentru care am ajuns în această situație. Vom transmite săptămâna viitoare un anunț cu alte informații pe acest subiect”, a declarat pentru Profit.ro Dusan Lichardus, cofondator Tesla și președinte al Consiliului de Administrație.

Proiectul, în valoare totală de 450 de milioane de lei, ar urma să beneficieze de un ajutor de stat de 200 de milioane de lei, având ca locație Parcul Industrial al Zonei Libere Brăila.

Principala facilitate de producție a grupului a făcut parte, înainte de Revoluția de Catifea din 1989, din conglomeratul comunist cehoslovac producător de echipamente electrice, electronice și electrocasnice Tesla, notoriu și în România acelei epoci, printre altele prin magnetofoanele și aparatele radio purtând această marcă. Cel mai important activ al grupului este fabrica Tesla din orașul slovac Liptovsky Hradok, unde sunt produse în prezent sisteme de stocare de energie bazate pe baterii, dar și alte tipuri de echipamente energetice, de telecomunicații și IT.

Sub "umbrela" juridică cehă a Tesla Global SE funcționează mai multe business-uri, toate legate de producția, stocarea și managementul consumului industrial de energie electrică din surse regenerabile. Printre fondatorii, acționarii și managerii Tesla Global SE se numără inginerul și omul de afaceri slovac Dusan Lichardus, care, prin fondul de investiții Dravus Investment, a deținut și operat până în 2019 un număr de 3 parcuri fotovoltaice în vestul României, în județul Bihor, cu putere instalată cumulată de 11 MW.

În urmă cu trei ani, primarului orașului Brăila, Marian Dragomir, spunea că fabrica de la Braila va fi o investiție 100% verde, care nu va presupune procese chimice. Numărul de angajați va fi de 200 la deschidere, cu perspectiva de triplare.

„Această investiţie într-o fabrică va aduce în zona noastră o tehnologie foarte modernă şi va oferi locuri de muncă în industria viitorului”, spunea primarul Marian Dragomir, într-o postare pe pagina sa de Facebook, în septembrie 2022.

Reprezentanții companiei Tesla spun că au luat decizia să construiască o fabrică de baterii în Brăila, deoarece este „un oraș extrem de bine poziționat geografic, care are deschidere la Dunăre, într-o zonă care unește Muntenia, Moldova și Dobrogea”.