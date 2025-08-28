Pedeapsa primită de o șoferiță care a ucis cu BMW-ul un biciclist, în timp ce conducea beată. Judecător: „Este o persoană tânără, este divorțată”

Doi ani și opt luni cu suspendare. Cu atât a scăpat o șoferiță din Brăila care a condus beată, a lovit un biciclist, apoi a plecat de la locul accidentului și i-a mințit pe anchetatori că a crezut că a lovit un animal, potrivit debraila.ro. Victima a murit mai târziu, la spital.

Brăileanca a primit pedeapsa cu suspendare pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului pe 20 august, însă sentința Judecătoriei Brăila nu este definitivă.

Potrivit debraila.ro, șoferița a lovit cu mașina un biciclist care se ducea la muncă și l-a lăsat într-o baltă de sânge, continuându-și drumul. Bărbatul a murit la spital după două săptămâni.

Potrivit martorilor, femeia se afla sub influența alcoolului, plecând de la o petrecere din Gropeni chiar înainte de accident.

În plus, atunci când polițiștii au reușit să o identifice, a pus la cale un plan prin care să îi inducă în eroare pe anchetatori. Doi apropiați ai săi au fost condamnați pentru mărturie mincinoasă în același dosar.

Cum s-a produs accidentul

Accidentul s-a produs la ora 06:00. Șoferița conducea un autoturism marca BMW, pe un drum comunal, iar în apropiere de o intersecție a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens și l-a spulberat pe biciclist, care se ducea la serviciu și era echipat corespunzător pentru circulația pe timp de noapte.

Bărbatul a fost aruncat la trei metri de carosabil, iar șoferița și-a continuat drumul spre casă.

„Multitudinea leziunilor şi gravitatea lor nu au permis supravieţuirea victimei”, au concluzionat medicii în urma decesului biciclistului, la spital.

Pe locul din dreapta al mașinii se afla o prietenă a șoferiței.

„Am lovit un animal!”

La câteva zile de la accident, șoferița s-a prezentat la Poliție împreună cu prietena sa, după ce au convenit să declare că au crezut că a fost vorba de animal și că le-a fost frică să coboare, din cauză că era întuneric.

Șoferița a acceptat inclusiv testarea cu detectorul de minciuni, însă, după începerea examinării, a cerut întreruperea, pe motiv că se simte rău. La reprogramare a refuzat să fie testată cu poligraful.

Anchetatorii au demonstrat, inclusiv prin interceptări telefonice, că șoferița, prietena și încă un martor au mințit în declarații.

Judecător: „Este o persoană tânără, este divorțată”

Șoferița a fost condamnată la doi ani și opt luni cu suspendare pentru cele două infracțiuni, judecătorul motivând că „este o persoană tânără, are vârsta de 38 de ani, este divorțată și obține venituri din activități prestate în străinătate” și „este la primul contact cu legea penală”.

Daune morale de 110.000 euro pentru familia biciclistului

„Nu se impune executarea pedepsei în regim de detenție”, a mai argumentat magistratul

Firma de asigurări a fost obligată de instanță să plătească familiei biciclistului suma totală de 110.000 de euro, ca daune morale: 50.000 pentru mamă și câte 20.000 pentru trei frați.

