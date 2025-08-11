Povestea tulburătoare care a dus la căsătoria părinților lui Putin: „I-a scos ochiul cu o furcă”

Un episod violent din tinerețea părinților lui Vladimir Putin iese la iveală în cartea „Țarul în persoană: Cum ne-a păcălit pe toți Vladimir Putin”, care dezvăluie detalii despre viața liderului de la Kremlin.

Atacul s-a petrecut când mama lui Vladimir Putin, Maria Șelomova, pe care cei apropiați o numeau Marusia, avea doar 17 ani. Tatăl lui Putin, Vladimir Spiridonovici, a avut o „criză de furie” după ce adolescenta nu l-a lăsat pe el și pe grupul său de prieteni să intre în casa ei, unde era singură.

Potrivit biografiei oficiale, cei doi părinți s-au cunoscut în 1928, în satul Pominovo, din regiunea Tver, aflat la circa 50 de kilometri nord-vest de Moscova. Totul a început cu un incident nefericit.

Anfisa Kormilițîna, o localnică, a povestit cum „Marusia nu a vrut să-i lase să intre, ceea ce l-a înfuriat pe tatăl lui Putin, care a luat o furcă de lângă gard și a început să lovească poarta”.

„Marusia a fugit până la gard. Iar Volodka (n.r. Vladimir senior) a spart poarta cu furca și a lovit-o direct în față”, a explicat Anfisa. În urma loviturii, Marusia și-a pierdut un ochi, iar tatăl său a dus-o imediat la spital, relatează Daily Star.

Pentru o fată în acea perioadă, un astfel de defect era o rușine, iar întrebarea „cine s-ar fi căsătorit cu o femeie cu ochi de sticlă?” era des pusă.

Căsătoria forțată ca soluție

Pentru a evita un proces, Marusia și Vladimir senior s-au căsătorit. Rudele fetei i-au spus tânărului Putin că trebuie să o ia de nevastă, altfel vor depune plângere împotriva lui. Astfel, el a fost nevoit să accepte și a trăit alături de ea toată viața, având trei copii, dintre care doar unul a supraviețuit și a devenit președintele Rusiei.

Anfisa Kormilițîna a mai dezvăluit că Marusia „îi era foarte jenă de ochiul ei de sticlă și nu privea niciodată în față când vorbea, își înclina capul într-o parte”. Totodată, a descris și comportamentul dur al tatălui lui Putin: „Era cunoscut pentru terorizarea fetelor din sat, îi plăcea să ridice fustele și să le lege cu un nod peste cap”.

Co-autorul Roman Badanin a comentat că acest gest „era făcut pentru ca băieții din sat să poată vedea mai bine lenjeria fetelor”.

Zvonuri și mistere în jurul copilăriei lui Putin

Deși Putin a vorbit public despre părinții săi ca fiind buni, mama sa avea peste 40 de ani când l-a născut, ceea ce a generat zvonuri conform cărora ar fi fost adoptat sau copilul unei alte femei. Vera Putina, o femeie din Metehi, Georgia, a susținut că Vladimir Putin este fiul ei, pe care l-a trimis la bunici să fie crescut, dar ea a murit în 2023.

Anul trecut, Putin a declarat: „Niciodată, vreau să subliniez acest lucru, nu l-am văzut pe tatăl meu beat. Asta nu s-a întâmplat niciodată. Nici măcar nu vorbesc despre mama mea. N-am auzit niciodată o înjurătură de la el. Nici măcar una”.

Viața privată a liderului de la Kremlin, un subiect învăluit în mister

Autorii cărții îl acuză pe Putin că și-a ascuns adevărata viață personală. Un articol publicat de Proekt atrage atenția că în Rusia „minciunile și invențiile au înlocuit adevărul și istoria”. Biografiile reale au fost interzise, iar presa independentă distrusă, permițând ca orice informație să fie manipulată.

Părinții lui Vladimir Putin, Vladimir Spiridonovici Putin și Maria Șelomova, au murit înainte ca fiul lor să devină președintele Federației Ruse, în 1999 și, respectiv, 1998. Ei sunt înmormântați în cimitirul Serafimovskoie din Sankt-Petersburg.