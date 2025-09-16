Școlile de la capătul României care dărâmă toate prejudecățile. Care este secretul performanței elevilor de provincie

În nordul extrem al Moldovei, performanța școlară „crește” în sate și orășele mici de provincie, semi-ruralizate. Sunt școli de top, pepiniere de olimpici, acolo unde puțini s-ar aștepta, departe de marile centre urbane ale României. Secretul stă în ambiție și dedicație profesională.

În general, performanța școlară în România este asociată doar cu școlile de elită din marile centre urbane, de acolo de unde vin majoritatea olimpicilor, la loturile naționale, dar și acolo unde se obțin cele mai importante rezultate la concursurile școlare naționale. Școlile din orașele mici de provincie sau cele sătești, mai ales cele situate la mare depărtare de aceste puternice centre educaționale naționale, sunt cel mai adesea asociate cu probleme sociale, cu absenteism, analfabetism funcțional și rezultate rușinoase la Evaluare Națională sau Bacalaureat. Evident nu iese fum fără foc, iar genul acesta de tradiție sumbră a învățământului de masă s-a perpetuat în ultimele trei decenii în aceste zone sărace sau marginale ale țării.

Sunt însă și unități de învățământ care contrazic orice prejudecată sau stereotipie legată de învățământul rural sau provincial. Iar cel mai bun exemplu îl reprezintă o serie de școli și licee din nordul extrem al României, într-unul dintre cele mai sărace județe ale României (cel puțin statistic), nu departe de ultima frontieră a Uniunii Europene. În aceste școli există un cult al performanței școlare, dar și al pasiunii pentru învățătură, combinată cu o preocupare, surprinzătoare, a societății de a oferi noilor generații o șansă la o viață mai bună.

Olimpicii de la capătul României

Puțini români au auzit de Dorohoi, un municipiu cu aproximativ 22.000 de locuitori, situat la numai 18 kilometri de granița României cu Ucraina. Poate doar cei trecuți de vârsta de 50 de ani să fi auzit de sticlăriile renumite din perioada comunistă, care deveniseră un brand al acestui orășel. Dorohoiul s-a aflat mult timp la capitolul orașe prăbușite ale României post-comuniste, marcat de sărăcie, lipsă de perspectivă și cădere economică. De aproximativ un deceniu, Dorohoiul începe să respire aer proaspăt, tinzând să redevină târgul cochet de la marginea de nord a țării. Dorohoiul respiră și prin investițiile din domeniul infrastructurii dar mai ales prin educația de elită care a început să devină un brand al orașului. În special cele două licee ale orașului, „Regina Maria” și Colegiul Național „Grigore Ghica” sunt adevărate unități școlare fanion la nivel zonal.

Majoritatea elevilor celor două licee nu numai că reușesc să facă față cu brio examenelor naționale, dar se remarcă la competiții și olimpiade școlare naționale. De exemplu, cei de la Liceul „Regina Maria” sunt printre cei mai buni din țară la informatică și inteligență artificială. „Totul a început acum vreo 10 ani, cu o generație extraordinară. Mergeau și luau numai locurile I, II și III la toate olimpiadele și concursurile. Apoi au continuat în fiecare an, copiii s-au tras unul după altul. Există la Dorohoi un mini-cuib de olimpici. Cuiburile mari sunt la București, Ploiești, Târgu Jiu, Craiova, Cluj, Iași, dar pentru dimensiunea Dorohoiului este foarte bine. La ultima olimpiadă județeană de informatică, trei locuri din patru le-au luat dorohoienii, la TIC (Tehnologia informației și a Comunicațiilor) tot trei locuri din patru au fost câștigate de dorohoieni. La Inteligență Artificială, toate au fost adjudecate de elevii din Dorohoi”, spune profesorul de informatică, Petru Oprița, de la Liceul „Regina Maria”.

Ștefan Gășpărel și Tudor Damian, acum elevi în clasa a X-a la Liceul „Regina Maria” din Dorohoi, au început încă din clasa a IX-a, să adune medalii. Ambii au deja medalii de bronz la Olimpiada Națională de Inteligență Artificială. Informatica nu este singurul domeniu la care fac performanță elevii din Dorohoi, aceștia reușind să obțină rezultate bune și la alte concursuri școlare.

De 20 de ani performanță în educație la nivel național

La nivel gimnazial se remarcă elevii unei școli care se află chiar la capătul României. Este vorba despre școlarii din Darabani, cel mai nordic oraș al României. Un fost târg care poartă amintirea comunităților evreiești, dar și a boierilor din neamul Balș, dar și cu o poveste post-decembristă aproape trasă la indigo cu a Dorohoiului. Fondurile europene și guvernamentale au salvat din sărăcie lucie orășelul semi-ruralizat de la graniță. Inclusiv educația dărăbăneană care înregistrează o adevărată tradiție a performanței. La Școala Gimnazială „Leon Dănăilă” din Darabani, numită în onoarea savantului neurochirurg originar de pe aceste meleaguri, de aproape două decenii elevii participă anual la olimpiade și concursuri școlare naționale. Inclusiv cu rezultate notabile.

„De 15-20 de ani avem măcar câte 10 copii care merg la olimpiade școlare, faza națională, la diferite obiecte”, spune Ovidiu Ștefănucă, directorul școlii din Darabani. De exemplu, cinci ani consecutiv, elevii școlii dărăbănene s-au calificat la Olimpiada Națională de Istorie, obținând inclusiv locul I pe țară prin elevul Rareș Mandache.

„Sunt performanțe deosebite la Școala Gimnazială „Leon Dănăilă”. Și la istorie, dar nu numai. Și la celelalte obiecte, la limba română, la limba engleză, la biologie, la educație fizică și la multe altele”, spune profesorul de istorie Lucian Florea.

O altă școală care se remarcă la nivel gimnazial este cea din localitatea în care, la 1907, izbucnea ultima mare răscoală țărănească din Europa. Este vorba bineînțeles de Flămânzi. La Școala „Ion Bojoi” din localitate elevii s-au remarcat mereu prin performanțe la examenele naționale dar și la diferite concursuri școlare. În general, elevii școlii sunt renumiți pentru performanțele obținute la matematică.

Performanță și la meserii

Nu în ultimul rând, tot în nordul extrem se află și printre cele mai puternice școli de meseriași. În primul rând este vorba despre Liceul Tehnologic „Alexandru Vlahuță” din Șendriceni, acolo unde elevii se bat pe un loc la profesională.

„Noi nu vrem să fim locul unde ajung cei care nu intră nicăieri. La noi există un alt slogan: «Trebuie să meriţi ca să ajungi la profesională». Am fost nevoiţi să organizăm concursuri pentru departajare, atât de mulţi candidaţi am avut. Noi îi luăm pe cei mai buni, vrem să facem meseriaşi foarte buni. Există o cerere foarte mare fiindcă ştiu că ies cu o meserie în mână“, spune directorul Dohotaru. Liceul este un adevărat brand fiind renumit pentru meseriașii care-i formează în domenii de top pe piața muncii, în special mecanică auto, mecanică agricolă, patiserie-cofetărie, brutărie, tâmplărie, instalatori.

„Liceul nostru a devenit un brand în zona învăţământului tehnologic. Şi asta pentru că scopul nostru este de a oferi tinerilor o meserie căutată pe piaţa muncii”, adaugă Dohotaru. În plus, educația tehnologică se face atât de serios la Șendriceni încât elevii au obținut numeroase premii la concursurile naționale. De exemplu, în urmă cu câțiva ani, Șendriceniul a avut oficial cei mai buni elevi tinichigii din România. „Avem pereţii plini cu diplome. Aici se învaţă meseria şi disciplina în muncă. De exemplu unul dintre absolvenţii noştri a obţinut premiul I la tinichigerie pe ţară în urmă cu câţiva ani“, mărturisește directorul.

Secretul performanței în nordul României

Ce-i face atât de performanți pe acești elevi care nu trăiesc nici în centre universitare, nici în mare aglomerări urbane și nici în zone foarte dezvoltate economic, din contră, locuiesc într-un județ considerat sărac și majoritatea sunt din familii de oameni simpli, cu posibilități financiare modeste, în cel mai bun caz de nivel mediu? În primul rând ar fi implicarea familiilor care doresc un viitor mai bun pentru copii și pasiunea acestora pentru a învăța. „Au o pasiune aparte pentru învățătură. Și o ambiție de a ajunge cât mai sus. Ei știu că singurul secret al reușitei în cazul lor este învățătura”, spune profesorul de istorie Marian Florea.

„Au poate mai multă ambiție, mai multă determinare. Poate văd în asta o șansă de a evolua, de ajunge mai departe”, confirmă profesorul de informatică Petru Oprița. Și asta-i face să muncească mai mult și să se dedice total învățăturii. „Muncesc mult! De exemplu, la clasa a IX-a există un grup de patru elevi care deja au depășit și materia de clasa a XI-a. Ei lucrează, deja, cu totul altceva la oră. Fiind patru, se trag unul după altul”, adaugă profesorul de informatică din Dorohoi.

La toate acestea se adaugă și un nucleu de profesori foarte dedicați, în fiecare școală. Aceștia mărturisesc că încearcă să găsească acel ceva la fiecare elev și să-i valorifice calitățile la maxim.„Cred că este foarte multe dragoste pentru ceea ce facem. Iar elevii simt lucrul ăsta. Și cred că ăsta este un secret al reușitei la noi”, spune Mihaela Cardaș, profesor de română. „Eu cred că există o scânteie pe care noi o observăm în fiecare copil şi pe care încercăm să le-o cultivăm“, precizează și Diana Apachiţei, profesor de limba engleză. Unii spun că ar fi vorba și de o componentă genetică, Botoșaniul fiind renumit pentru numărul foarte mare de genii și specialiști pe care l-a oferit României de-a lungul timpului.

Investiții de zeci de milioane de euro în educație

Pe lângă pasiune, muncă, susținere, o cheie esențială a succesului o reprezintă și investițiile masive în sistemul educațional din aceste localități din nordul extrem. La Liceul „Regina Maria” din Dorohoi s-au investit milioane de euro, din fonduri europene și guvernamentale pentru dotarea sălilor de clasă, a laboratoarelor, spațiilor de practică, inclusiv a laboratoarelor de informatică. A fost achiziționată tehnologie de ultimă generație, inclusiv imprimante 3 D, roboți și multe alte dispozitive.

La Școala Gimnazială „Leon Dănăilă” din Darabani au fost investiți peste 2.5 milioane de euro pentru construirea de la zero a unei școli moderne, de nivel european, cu toate dotările necesare și tehnologie de ultimă generație.

Aceeași situație este înregistrată și la Liceul Tehnologic „Alexandru Vlahuță” din Șendriceni, considerat unul dintre cele mai bogate licee din România. Și asta fiindcă are suprafețe de teren și o fermă proprie de vaci, pentru venituri proprii, dar și în scop didactic. Investițiile au fost substanțiale în reabilitarea școlii, în laboratoare și dotări pentru orele de practică, de la tractoare la dispozitive moderne, precum simulatoare auto.