Foto Cum arată una dintre cele mai moderne școli din România. Se află într-un orășel de la capătul țării și este un adevărat cuib de olimpici

În nordul extrem al României a fost inaugurată una dintre cele mai moderne școli din țară. Este dotată cu aparatură educațională de ultimă generație, elevii învață în clase personalizate, holurile au flori naturale și pereți căptușiți cu mușchi iar pe acoperiș este amenajată o grădină.

România începe să stea tot mai bine la capitolul infrastructură școlară. În primul rând, datorită fondurilor europene. În toate colțurile țării, inclusiv în zonele cele mai îndepărtate și izolate, elevii au început să aibă condiții educaționale de cinci stele. Iar cel mai bun exemplu îl reprezintă Școala Gimnazială „Leon Dănăilă” din Darabani, cel mai nordic oraș al României. Această unitate de învățământ a fost construită de la zero, cu fonduri europene, și este în momentul de față considerată una dintre cele mai moderne școli din Moldova, dacă nu cumva din întreaga țară. Are dotări de top și facilități la care mulți școlari, inclusiv din marile orașe ale României, abia pot visa. Această condiții educaționale de top sunt și un mod de a recompensa elevii din Darabani, care au performanțe de aproape două decenii, an de an, și ajung la fazele naționale ale olimpiadelor școlare la mai toate obiectele de studiu.



Școală ca în Vestul Europei, pe granița de nord a României

Darabani este un orășel de care probabil cei mai mulți români nici măcar nu au auzit. Are doar 11.000 de locuitori și după 1990 a fost unul dintre locurile din România unde nimeni nu și-ar fi dorit să trăiască. Localitatea era dominată de blocuri gri, cu burlane înegrite de funingine, ieșind direct prin pereți, de șomaj, sărăcie și lipsă de perspectivă.

În ultimul deceniu, Darabaniul a cunoscut una dintre cele mai spectaculoase dezvoltări în rândul orașelor mici din România. În prezent, este o așezare urbană mică, dar cochetă, fiind considerat orașul cu cele mai frumoase spații verzi din Moldova. Drumurile au fost reabilitate, localnicii au acces la apă, canalizare și multe alte facilități ale lumii moderne. Au apărut și abatoarele, procesatorii și fermierii, zona având un mare potențial agricol. În contextul discuțiilor privind refacerea Ucrainei post-belice (în eventualitatea stingerii conflictului), Dǎrbani ar putea fi transformat într-un port pe uscat, adică un important hub economic la granița cu Ucraina.

S-a dezvoltat datorită fondurilor europene și tot cu acești bani a fost realizată și un corp nou de clădire în cadrul Școlii Generale „Leon Dănăilă”. Lucrările pentru școală au început în anul 2023 și au fost finalizate în această vară. Școala a fost dată în folosință de pe data de 8 septembrie. Pentru construcția ei s-au cheltuit peste 2.5 milioane de euro. „Zici că ai nimerit în Germania sau Anglia. Că am lucrat în ambele țări. Când vezi școala aia, numai așa pe la exterior, zici că ai nimerit în altă țară. Sincer”, mărturisește tatăl unui elev venit să-și ia copilul de la școală.

Noul corp de școală are o arhitectură modernă, diferită de cea a școlilor românești în care au învățat generații întregi de copii. Este luminoasă, cu geamuri uriașe, coridoare generoase și plină de plante verzi, naturale. Chiar în holul principal îți dai seama că pereții sunt efectiv tapetați, în mod peisagistic, cu mușchi verde, natural.

Întreaga școală este înconjurată de spații verzi cu bănci, zone de joacă și sport pentru copii, inclusiv un teren modern de baschet, adaptat pentru elevii de gimnaziu. „Este una dintre cele mai importante investiții din orașul Darabani. Educația este o prioritate pentru noi și ne-am dorit mult această școală nouă, a fost o prioritate pe lista de investiții”, spune Alin Gârbaci, primarul din Darabani.

Clase personalizate, acoperiș-grădină și băi ca la hoteluri de cinci stele

Noul corp de școală impresionează vizitatori. Holuri largi, pline de lumină, cu pereții decorați cu citate motivaționale, imagini spectaculoase sau materiale didactice, asigură un flux ușor al elevilor către clase. Fiecare sală de clasă are o denumire metaforică.

De exemplu, cabinetul de istorie poartă numele de „Oglinda Timpului” iar cel de matematică „Euclid”. Atunci când fac muzică, copiii se duc în sala „Zen” iar la „Frumusețile naturii” fac orele de biologie. Fiecare sală de clasă este personalizată cu tapet și colaje spectaculoase, ducând la un ambient aparte pentru elevi. Mobilierul este nou, băncile individuale și exista aproape toate dotările necesare. Fiecare sală de clasă are videoproiectoare, calculatoare, table inteligente și alte sisteme informatice în funcție de materia predată.

Școala, pe două nivele, parter și etajul 1, a fost dotată cu patru laboratoare: fizică, chimie, biologie și IT. Fiecare are toate materialele didactice necesare, de la mulaje clasice și planșe până la tehnologie digitală adaptată materiei respective. Laboratorul IT este dotat cu tehnologie de vârf. Această școală are o grădină amplasată direct pe acoperișul școlii. Momentan, se finalizează lucrările la scara exterioară pentru acces pe acoperiș. Acolo se pot face multe activități de observare și experiment, mai ales pentru biologie și fizică.

La noul corp de clădire al Școlii „Leon Dănăilă” din Darabani sunt efectiv wc-uri de hotel de cinci stele iar curățenia și disciplina sunt la ele acasă.

Elevii liceului și profesorii au tricouri cu însemnele și numele școlii. „Este un semn de apartenență și, totodată, de solidaritate în cadrul unității de învățământ”, precizează și directorul școlii, Ovidiu Ștefănucă. Important este și faptul că această școală nouă are sistem de siguranță de top, inclusiv la incendii. Corpul de clădire este dotat cu instalații moderne de climatizare pentru realizarea unui ambianțe plăcute pentru copii, indiferent de anotimp.

„Jumătate din existența noastră ne-o petrecem în școală”

Mulți copii ai școlii dărăbănene provin din mediul rural, adică din satele învecinate. Școala gimnazială „Leon Dănăilă” din Darabani este una dintre cele mai performante școli gimnaziale în domeniul educațional. De două decenii, anual, trimite la nivel național olimpici la diferite obiecte de studiu. La istorie, un elev dărăbănean a reușit să obțină locul I la Olimpiada Națională de Istorie. Nu mai vorbim de concursuri școlare naționale, cu diferite tematici, câștigate de elevii dărăbăneni.

„Cred că și rezultatele din ultimii 20 de ani ne-au îndreptățit să sperăm la o școală atât de frumoasă. Avem în fiecare an, măcar câte 10 copii calificați la fazele naționale ale olimpiadelor școlare pe diferite obiecte”, precizează directorul școlii. „Ne mândrim că avem elevi foarte buni. Sunt studioși, mulți copii efectiv îndrăgoștiți de carte”, spune și Mihaela Cardaș, profesor de limba română la Darabani. Totodată, școala are un număr impresionant de elevi, peste 1000, cu tot cu structurile subordonate. „Jumătate din existența noastră ne-o petrecem în școală, care devine o a doua acasă. Și cred că este foarte important, mai ales pentru elevi. Elevii sunt atrași și merită să-și desfășoare activitatea într-un spațiu primitor care să le ofere condițiile necesare”, adaugă Mihaela Cardaș.