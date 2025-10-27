Performanțele unuia dintre cei mai buni salvatori din lume. Cum se antrenează pompierul care coordonează cea mai buna echipa de alpiniști de intervenție din România

Un pompier din Botoșani este unul dintre cei mai buni alpiniști de intervenție din lume. Se numește Ionuț Honciuc și reușește atât individual dar și ca membru al lotului național al IGSU să obțină locuri importante la competițiile internaționale dedicate salvatorilor.

Pompierii români se numără printre cei mai buni alpiniști de intervenție din lume. Iar acest lucru este dovedit de rezultatele la competițiile internaționale obținute în ultimii ani. În rândul acestora se remarcă și plutonierul adjutant Ionuț Honciuc, de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Botoșani, care a fost desemnat, în anul 2025, cel mai bun team leader al unei echipe de alpiniști de intervenție. Alpiniștii de intervenție sunt salvatorii care intervin în situații limită, periculoase, fie la înălțime, fie în adâncul fântânilor sau structurilor industriale subterane, utilizând tehnici și echipamente specifice alpinismului. Ionuț Honciuc s-a remarcat și la probe dificile și complexe pe plan internațional.

Performnață în lumea salvatorilor de vieți

Ionuț Honciuc face parte din „echipa națională” a salvatorilor din România, adică din lotul IGSU care participă la competițiile internaționale dedicate alpiniștilor de intervenție din cadrul detașamentelor de pompieri din toată lumea. Echipa IGSU din care fac parte cei mai buni salvatori români din cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență a reușit să obțină rezultate notabile la competiții dificile de renume, devenind printre cei mai buni din toată lumea, adică în top 10. De exemplu, în 2024, la GrimpDay, o competiție de prestigiu care reunește echipe din toată lumea, desfășurată la Namur, în Belgia, echipa IGSU a obținut locul 6.

La Rescue Great Day, competiție internațională desfășurată în Sevilla, Spania, tot în 2024, și care a reunit 34 de echipe profesioniste din toate colțurile lumii, echipa pompierilor români a reușit să se claseze pe locul 4. Aceștia și-au dovedit priceperea, timp de trei zile, în probe de foc, precum salvarea, recuperarea și evacuarea victimelor sau a animalelor, atât din mediul natural, cum ar fi baraje sau zone stâncoase, dar și din structuri urbane, industriale de mari dimensiuni. La probe individuale, în cadrul GrimpDay 2024, Ionuț Honciuc de la ISU Botoșani s-a clasat pe locul trei la proba de urcare pe coardă la 70 de metri. Tot la GrimpDay, dar cu un an în urmă, în 2023, la Marsillia, în Franța, plutonierul adjutant din Botoșani a obținut tot un loc trei la un concurs de forță și îndemânare.

Cel mai bun șef de echipă al alpiniștilor de intervenție din România

Plutonierul adjutant botoșănean participă și la cele mai cunoscute concursuri de profil la nivel național. De exemplu, la începutul lunii octombrie, echipa de salvatori-alpiniști ai ISU Botoșani, avându-l ca șef de echipă pe Ionuț Honciuc, a participat la concursul HERO România, care reunește echipe de pompieri din toată țara. La acest concurs, echipele au avut parte de probe foarte dificile de salvare la înălțime, în condiții extreme, de la evacuarea unor victime din clădiri înalte și până la intervenții pe șantiere și teren dificil, sub presiunea timpului.

Echipa din Botoșani s-a clasat pe locul II la nivel național iar Ionuț Honciuc a obținut locul I la categoria team leader. Cu alte cuvinte este cel mai bun șef de echipă al unei echipe de alpiniști de intervenție din țară. Rezultatul a fost cumva firesc având în vedere performanțele sale internaționale. Din echipa plutonierului adjutant au făcut parte și Ionel Buta, Ovidiu Temciuc, Flavius Țuca, Cezar Toma și Andrei Apopi.

„Ne pregătim să intervenim în mai multe zone de risc”

Ionuț Honciuc lucrează ca servant pompier în cadrul Detaşamentului de Pompieri Botoșani de 17 ani, fiind mereu la datorie atunci când a fost nevoie. În 2019, dovedind bune calități fizice și abilități de salvator, Ionuț a participat la un concurs organizat de IGSU, la nivel național. Acolo a descoperit alpinismul de intervenție. A fost dragoste la prima vedere. De atunci s-a dedicat acestui tip de salvare care presupune atât o condiție fizică foarte bună, mult curaj, precizie, dar și cunoștințe temeinice.

„Noi ne pregătim să intervenim în mai multe zone de risc, în zone urbane, salvări de pe clădiri, tot felul de construcții cu schele metalice și multe altele. Până și la anumite salvări din râuri putem folosi tehnici din alpinism. În zona noastră, la Botoșani, de exemplu, nu avem înălțimi, munți, iar cele mai multe intervenții la care participăm noi sunt extragerea și salvarea din fântâni, puțuri, spații înguste. Atunci folosim accesoriile de alpinism, corzi, trepied, hamuri complexe”, explică plutonierul adjutant Ionuț Honciuc. Pasiunea pentru alpinismul de intervenție, dar și calitățile dovedite, l-au adus pe Ionuț în taberele de pregătire specializată organizate de IGSU în toată țara. „Pregătirea este foarte complexă, ne pregătim în baza cursurilor organizate de IGSU”, adaugă alpinistul de intervenție din Botoșani.

Garaj de pompieri transformat în centru de pregătire pentru alpiniști

Pe lângă taberele de pompieri și cursurile organizate de IGSU, pentru a fi în formă, Ionuț Honciuc se antrenează zilnic, atât individual cât și alături de echipa sa alipiniști de intervenție din cadrul ISU Botoșani. În acest scop, salvatorii botoșăneni au amenajat un garaj cu o înălțime considerabilă, destinat autoutilitarelor de intervenție ale pompierilor, într-un centru de antrenament. Au trasee cu puncte de susținere și prindere până în tavan, pereți plini cu echipamente și tehnici utilizate în alpinism. Chiar și un „dicționar” explicativ al confecționării nodurilor de toate tipurile în imagini. Este lumea în care Ionuț și colegii săi se pregătesc intens pentru performanță, dar mai ales pentru a salva vieți din locuri unde puțini s-ar avânta. Nu în ultimul rând, dedică mult timp studiului.

„ Ne pregătim intens, suplimentar, vedem tot felul de tehnici, chiar și pe platformele sociale, pe care apoi le exersăm și le punem în practică, în centrul nostru de pregătire amenajat în garaj”, mărturisește Ionuț Honciuc. Datorită performanțelor și calităților sale deosebite, pompierul botoșănean a ajuns în lotul național al IGSU alături de alți pompieri din București, Timiș, Brașov, Alba, Cluj sau Sibiu. „De trei ani de zile fac parte din echipa națională de alpiniști de intervenție și am participat la numeroase competiții internaționale. Cea mai importantă competiție este GrimpDay unde anul trecut am reușit să ne clasăm pe locul 6. Este un fel de cupă mondială a alpiniștilor de intervenție”, susține Ionuț Honciuc.