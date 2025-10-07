O mașină a căzut în râul Argeş. Șoferul şi o pasageră minoră au așteptat salvatorii pe plafonul autoturismului

Un autoturism a căzut în râul Argeş, marţi, 7 octombrie, în comuna argeșeană Băiculeşti. Șoferul şi o pasageră minoră au fost recuperaţi de pompieri de pe plafonul maşinii.

Pompierii au intervenit cu o autospecială de stingere dotată cu diferite accesorii, o autospecială de primă intervenţie şi comandă, o barcă şi o ambulanţă SMURD de prim ajutor calificat, potrivit Agerpres.

„Ajunşi la faţa locului, pompierii au identificat, pe plafonul vehiculului, două persoane (un adult şi o minoră). În cel mai scurt timp posibil, salvatorii au extras cele două victime din mediul ostil şi le-a adus, în siguranţă, la mal", se arată într-o informare transmisă de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş,

Victimele au fost evaluate la faţa locului, apoi au fost transportate la spital de echipajul SMURD.

Amintim că, săptămâna trecută, un şofer turc a fost rănit, după ce a căzut cu maşina în râul Olt, în zona localităţii Brezoi.

În luna august a acestui an, o femeie în vârstă de 78 de ani a murit după ce maşina pe care o conducea a căzut într-o râpă, ajungând apoi în albia secată a unui râu, în Breaza. Trei pasagere au fost rănite