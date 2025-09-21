Un şofer de 20 de ani, reținut după ce a omorât un bărbat şi a fugit de la locul accidentului

Un tânăr de 20 de ani a fost reținut după ce ar fi lovit mortal cu mașina un bărbat de 67 de ani și a fugit de la locul accidentului. Polițiștii au descoperit autoturismul implicat în accident într-o parcare a unui centru comercial din Piatra Neamț.

Totul a început pe 20 septembrie, în jurul orei 8:30, cu un apel la 112, prin care polițiștii din Neamț au fost alertați, după ce un trecător a observat trupul neînsuflețit al unui bărbat pe marginea drumului județean DJ 157, în afara localității Izvoare.

Pe lângă poliţie, la fața locului au ajuns echipaje medicale, însă nu au mai putut face nimic pentru victimă, bărbatul, în vârstă de 67 de ani, din Piatra Neamț, fiind declarat decedat, potrivit zch.news.

În scurt timp, polițiștii au stabilit că bărbatul a fost lovit de un autoturism, însă şoferul era de negăsit, el părăsind imediat locul accidentului.

În urma verificărilor, suspectul a fost identificat, fiind vorba despre un tânăr de 20 de ani, din comuna Mărgineni. Mașina acestuia a fost găsită ulterior în parcarea unui centru comercial din Piatra Neamț.

„În incinta unui centru comercial din Piatra-Neamț, a fost identificat autoturismul implicat în evenimentul rutier, care prezenta avarii specifice”, a transmis IPJ Neamț.

În scurt timp, tânărul şofer a fost depistat de polițiști pe raza județului Iași și dus la audieri. Potrivit aceleiaşi surse, testarea cu aparatul etilotest a arătat că nu se afla sub influența alcoolului.

Conducătorul auto a fost reținut pentru 24 de ore, urmând ca procurorii să decidă măsurile ce se impun. Ancheta continuă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia.

Un accident similar, cu fugă de la locul faptei, a avut loc vineri, 18 septembrie, şi la Popeşti-Leordeni, acolo unde un bărbat a fost descoperit fără viaţă, după câteva ore bune de la accident. Şoferiţa, o tânără de 29 de ani, era, de asemenea, băută la volan şi, în plus, avea permisul suspendat tot pentru conducere sub influenţa băuturilor acoolice. Mai mult, investigațiile au arătat că vehiculul nu îi aparținea și fusese luat fără acordul proprietarului, astfel că femeia este cercetată și pentru furt.