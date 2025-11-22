Un cetăţean nepalez, omorât pe o stradă din Bucureşti de un şofer începător

Un cetățean nepalez a murit, vineri seară, pe Calea Giulești, după ce a fost lovit de o mașină condusă de un şofer începător. Accidentul s-a petrecut imediat după ce bărbatul a coborât din tramvai.

Un accident cumplit a avut loc în cursul serii de vineri, 21 noiembrie, în jurul orei 22:30, în București, pe Calea Giulești, unde un cetățean nepalez în vârstă de 25 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un autoturism.

Bărbatul se întorcea acasă cu tramvaiul și coborâse într-o stație fără refugiu. Martorii spun că ar fi încercat să traverseze prin spatele tramvaiului în momentul în care a fost surprins de o maşină condusă de un tânăr de 18 ani, care venea din direcţia Drumul Săbăreni – Bulevardul Constructorilor.

Impactul a fost violent: parbrizul autoturismului a fost complet distrus, iar partea din față a mașinii s-a deformat puternic. La fața locului au ajuns rapid două echipaje SMURD, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru victimă, care era deja decedată.

Potrivit informațiilor transmise de Biroul Rutier București, tânărul șofer a fost testat atât cu aparatul alcooltest, cât și cu DrugTest, rezultatele fiind negative.

Oamenii legii au delimitat zona, au efectuat măsurători și au început cercetările pentru a stabili cu exactitate modul în care s-a produs accidentul și circumstanțele în care pietonul s-a angajat în traversare.