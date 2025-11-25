Primarul comunei Livezile, fotografiat în timp ce agresa o angajată, a fost plasat în arest la domiciliu

Primarul comunei Livezile, Traian Simionca, aflat în centrul unui scandal sexual declanșat de apariția unor imagini compromițătoare, a fost plasat în arest la domiciliu. Decizia nu este definitivă.

Judecătoria Bistrița a decis în cursul serii de marţi, 25 noiembrie, ca primarul comunei Livezile, Traian Simionca, să fie plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile, în urma acuzațiilor grave formulate pe numele său.

Hotărârea a fost publicată pe portalul instanțelor, după ce magistrații au analizat propunerea procurorilor de a dispune arestarea preventivă, pe care au respins-o ca neîntemeiată.

Conform soluției instanței, edilul, care îşi luase concediu de odihnă după izbucnirea scandalului, va rămâne în arest la domiciliu în perioada 25 noiembrie - 24 decembrie 2025. În plus, judecătorul a impus purtarea permanentă a unui dispozitiv electronic de supraveghere, condiție obligatorie pe toată durata măsurii preventive.

Judecătorii au reținut trei capete de acuzare: agresiune sexuală, violarea vieții private și influențarea declarațiilor. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 48 de ore atât de inculpat, cât și de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița.

„Respinge ca neîntemeiată propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa, de luare a măsurii preventive a arestului preventiv faţă de inculpatul S.T. În baza art. 227 alin. 2 Cod procedură penală, art. 218 Cod procedură penală şi art. 221 Cod procedură penală, dispune luarea măsurii preventive a arestului la domiciliu (...), pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 25.11.2025 şi până la data de 24.12.2025, inclusiv”, se arată în soluţia comunicată de Judecătoria Bistriţa.

Traian Simionca, în vârstă de 56 de ani, a fost reținut luni pentru 24 de ore, după ce polițiștii au efectuat percheziții atât la Primăria Livezile, cât și la locuințele unor persoane fizice implicate în anchetă.

Aşa cum „Adevărul” a relatat anterior, scandalul a izbucnit în urmă cu aproximativ 3 săptămâni, când au apărut mai multe fotografii care îl surprindeau pe primar întreținând relații sexuale cu o angajată chiar în sediul Primăriei. Imaginile ar fi ajuns în spaţiul public după ce edilul le-ar fi trimis din greșeală pe WhatsApp, însoțite de mesajul „partidă de amor”..

Traian Simionca respinge toate acuzațiile, afirmând că imaginile sunt fabricate cu ajutorul inteligenței artificiale, şi susține că ar fi victima unei campanii de denigrare și că întreaga situație este orchestrată pentru a-l compromite.