Primarul acuzat că a agresat sexual o angajată și-a luat concediu de odihnă. Ce spun angajații primăriei

Primarul comunei Livezile din Bistrița-Năsăud, Traian Simionca, şi-a luat concediu de odihnă după izbucnirea scandalului în care este acuzat că a agresat sexual o angajată.

Colegii femeii agresate de primar spun că sunt îngrijorați de starea ei psihică. Aceasta a intrat în concediu medical, în timp ce edilul și-a luat concediu de odihnă.

"Este o situaţie pe care o regretăm profund, care a pus instituţia noastră într-o imagine proastă, n-a mai contat ce am făcut bun sau rău. Lăsăm autorităţile să îşi facă treaba, să vedem care este adevărul. Ce pot să vă spun este că suntem profund afectaţi. Colega noastră este, în momentul de faţă, în concediu medical şi, sincer, sunt îngrijorată privind starea ei psihică", a declarat Emanuela Mihalachi, secretară la primăria din comuna Livezile, pentru Antena 3.

Scandalul a izbucnit după ce pe internet au apărut imagini care ar înfățișa posibila agresiune a angajatei chiar în biroul primarului.

"Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale s-au sesizat din oficiu şi efectuează cercetări sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistriţa cu privire la săvârşirea infracţiunilor de agresiune sexuală, ultraj contra bunelor moravuri şi violarea vieţii private", a spus Crina Sîrb, purtător de cuvânt al IPJ Bistriţa-Năsăud.

Fotografiile ar fi fost distribuite cel mai probabil din greșeală de edil prin WhatsApp și au fost însoțite de mesajul „partidă de amor”. Scenele arată cum femeia încearcă să se îndepărteze de bărbatul care o ține.

Autenticitatea imaginilor este contestată de primarul Traian Simionca. Acesta susține că imaginile sunt trucate, realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, și că este victima unei campanii de denigrare.

„Cel mai probabil e cineva care a vrut să îmi facă o farsă sau să mă denigreze. Am contactat un avocat pentru a întreprinde toate demersurile legale ca să găsim vinovatul și să plătească conform legii. Sunt un om care știe de glumă, dar totul are o limită în viața asta! Vinovatul va plăti scump!”, a transmis edilul.