Primarul comunei Livezile, acuzat că a agresat sexual o angajată, a fost reținut de polițiști

Traian Simionca, primarul comunei Livezile din Bistrița-Năsăud, care a fost acuzat la începutul lunii că acuzat că a agresat sexual o angajată, a fost reținut.

Potrivit Info Bistrița, măsura vine după scandalul privind acuzațiile de agresiune sexuală, ultraj contra bunelor moravuri și violarea vieții private.

Potrivit autorităților, în urma cercetărilor efectuate în cadrul dosarului penal deschis pe 5 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bistrița-Năsăud, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița, au pus în aplicare trei mandate de percheziție.

Perchezițiile au fost efectuate astăzi, 24 noiembrie, la domiciliile unor persoane fizice și la o instituție publică. Totodată, pe numele unui bărbat, de 56 de ani, din Livezile, polițiștii au pus în aplicare un mandat de aducere. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore.

La percheziții au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, telefoane mobile și medii de stocare.

„Cercetările în acest caz sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița, sub aspectul comiterii infracțiunilor de agresiune sexuală, ultraj contra bunelor moravuri, violarea vieții private și viol”, a transmis IPJ Bistrița-Năsăud.

În urmă cu aproximativ 3 săptămâni, au apărut în spațiul public mai multe fotografii cu primarul, în timp ce întreținea relații sexuale cu o angajată, în Primăria Livezile.

Fotografiile ar fi fost distribuite cel mai probabil din greșeală de edil prin WhatsApp și au fost însoțite de mesajul „partidă de amor”. Scenele arată cum femeia încearcă să se îndepărteze de bărbatul care o ține.

Autenticitatea imaginilor este contestată de primarul Traian Simionca. Acesta susține că imaginile sunt trucate, realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, și că este victima unei campanii de denigrare.

„Cel mai probabil e cineva care a vrut să îmi facă o farsă sau să mă denigreze. Am contactat un avocat pentru a întreprinde toate demersurile legale ca să găsim vinovatul și să plătească conform legii. Sunt un om care știe de glumă, dar totul are o limită în viața asta! Vinovatul va plăti scump!”, a transmis edilul.