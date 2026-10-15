O fetiță de 7 ani a trecut prin momente de coșmar după ce un vecin băut a furat mașina în care se afla și ea, autoturismul fiind pornit în fața porții, și a izbit-o violent într-un cap de pod.

Incidentul a avut loc luni, 12 octombrie, în timp ce mașina în care se află fetița era în fața casei, pornită. Tatăl copilei intrase pentru scurt timp în curte, iar vecinul său, de 59 de ani a profitat de ocazie, s-a urcat la volan și a plecat. Ulterior, a intrat cu mașina într-un cap de pod, după ce copila i-ar fi spus să oprească mașina, el find surprins de prezența fetei.

Mașina a intrat într-un cap de pod Foto: Captură video

La audieri, le-a spus polițiștilor că nu știa că în interior este o fetiță și că din cauza alcoolului ar fi confundat mașina despre care a crezut că este a fiului lui.

Copila a tras o spaimă teribilă, dar și familia ei, care a fugit într-un suflet la locul accidentului. Fetița a fost dusă la spital, dar din fericire nu a suferit vreun traumatism sever. Ea va primi terapie specializată în urma acestei traume emoționale.

Polițiștii au descoperit că individul care s-a urcat la volan nu avea permis de conducere și era beat.

„Întrucât emana halenă alcoolică, bărbatul a fost testat cu aparatul etilometru, care a indicat o valoare de 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, în urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliţiei Române, s-a stabilit că acesta nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule”, a precizat sursa citată.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru furt în scop de folosinţă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi vătămare corporală din culpă.

Bărbatul a fost iniţial reţinut pentru 24 de ore, fiind prezentat apoi Judecătoriei Slatina care a decis arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.